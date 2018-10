Siatkarze dostaną miliony od rządu. "Dotacja na rozwój naszej dyscypliny"





»

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu dodatkowej dotacji Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej w wysokości 15 mln zł. Część tej sumy ma zostać przeznaczona na premie dla zawodników i sztabu szkoleniowego, którzy zdobyli niedawno mistrzostwo świata.

- Zostać mistrzami świata jest trudno, a obronić tytuł jeszcze trudniej. Wy tego dokonaliście - gratulacje - zaznaczył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.



Symboliczny czek odebrało czterech siatkarzy z drużyny Vitala Heynena: Artur Szalpuk, Grzegorz Łomacz, Bartosz Kwolek i Damian Wojtaszek.



Nakrzyczy, zeswata, postawi piwo. Po polsku umie jedno słowo: nieprawdopodobne Na swoje pierwsze... czytaj dalej » W spotkaniu wziął także udział minister sportu Witold Bańka. - Dodatkowe wsparcie pozwoli na realizowanie kolejnych sportowych celów i budowanie potencjału polskiej siatkówki - podkreślił szef resortu.

Nie tylko premie

Część ze wspomnianej dotacji ma trafić do zawodników i sztabu szkoleniowego jako premie za wywalczony niespełna miesiąc temu złoty medal MŚ. Na razie nie wiadomo jeszcze, jaka będzie ich wysokość.



- To jest tak świeża sprawa, że nie jestem w stanie podać żadnych szczegółów, jeśli chodzi o podział tej sumy. Na pewno jednak złoty zespół - który spowodował to pozytywne zamieszanie siatkówką, które odczuwamy - będzie nagrodzony - zapewnił wiceprezes PZPS Jacek Sęk.



Pieniądze mają mają zostać przydzielone m.in. na szkolenie. - Wszyscy mamy jeszcze w głowach niedawny sukces, ale polska siatkówka stoi już przed kolejnymi wyzwaniami. Na pewno ta dotacja zostanie przeznaczona na rozwój naszej dyscypliny. Celem jest podnoszenie jakości szkolenia. Padło dziś tutaj wiele miłych słów. Zawodnicy, którzy przechodzą przez ten system szkolenia i trenują w Szkołach Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku i Spale, trafiają potem do kadr, do zespołów ekstraklasy, przywożą medale z imprez międzynarodowych. To dofinansowanie to dowartościowanie tego systemu i jakości szkolenia. Celem jest, by została tak naprawdę utrzymana - stwierdził Sęk.

Igrzyska priorytetem

"Obiecałem medal. Oto on". Trener zaskoczył, oddał złoto prezesowi Reprezentanci... czytaj dalej » Jak dodał, przed PZPS wiele wyzwań i wiele imprez międzynarodowych w siatkówce halowej oraz plażowej.



- To także wyzwanie organizacyjne - w przyszłym roku czekają nas m.in. mistrzostwa Europy seniorek, których jesteśmy współgospodarzem. Walczymy też o pozyskanie dla nas najważniejszego turnieju w 2019 roku, czyli imprezy kwalifikacyjnej do igrzysk w Tokio - wyliczał.



Wiceprezes związku zaznaczył, że otrzymane środki przydadzą się do poprawy warunków podróży reprezentantów kraju.



- Przed nami także logistyczne zadanie. Mamy dalekie niejednokrotnie wyjazdy na imprezy międzynarodowe, nieraz poza Europę. Chcielibyśmy, że by te podróże odbywały się w zdecydowanie lepszych warunkach. Na to też m.in. mamy teraz te środki - podsumował.