Szalona radość polskiej siatkarki. Mistrzostwo świętowała tylko w klapkach

Joanna Wołosz, rozgrywająca siatkarskiej kadry, od niedzieli jest mistrzynią Włoch. Świętowała w sposób szalony, co udokumentowała zdjęciem zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wołosz i jej zespół Imoco Volley Conegliano w niedzielę po raz trzeci pokonał Igor Gorgonzola Novara, w którym występuje druga polska rozgrywająca, Małgorzata Skorupa.



I zaczęło się świętowanie. Na podium siatkarki Imoco odebrały złote medale, a Wołosz, wybrana MVP finałów, wzniosła puchar. 28-letnia rozgrywająca, już w szatni, sfotografowała się z trofeum. Zanim to zrobiła, zrzuciła z siebie cały strój, zostawiając tylko klapki. I oczywiście puchar.

Zainspirowana skandalistą

Odważne zdjęcie umieściła w mediach społecznościowych i dała do zrozumienia, że zainspirowała się Aleksiejem Spiridonowem. Rosyjski siatkarz, któremu momentami zdarzało się grać genialnie, ale jeszcze częściej szokować, kiedyś świętował w podobny sposób. To zresztą ostatnio była domena panów, którzy - jeśli tylko zdobywali trofeum - chętnie rozbierali się do rosołu i pozowali.



Czasu na długą radość Wołosz nie ma. Razem z koleżankami powalczy jeszcze o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W Polsce jako zawodniczka Chemika Police dwukrotnie zdobywała mistrzostwo oraz krajowy puchar.

