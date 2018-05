Udany start Ligi Narodów. Polacy wygrali gładko





Foto: PAP/Andrzej Grygiel | Video: PAP/EPA Polacy udanie zainaugurowali Ligę Narodów

Bardzo efektowny debiut Vitala Heynena w roli selekcjonera polskich siatkarzy w oficjalnym meczu. Na inaugurację Ligi Narodów Biało-Czerwoni pewnie pokonali w katowickim Spodku Koreę Południową 3:0. W weekend reprezentacja przeniesie się do Krakowa, gdzie podejmie Rosję i Kanadę.

Heynen zastąpił Włocha Ferdinando De Giorgiego, który ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki pożegnał się z posadą po jednym sezonie.

Pierwsze - nieoficjalne - występy pod wodzą ekscentrycznego Belga Biało-Czerwoni mieli już za sobą - kilka dni temu rozegrali dwa mecze towarzyskie z Kanadyjczykami. Najpierw ulegli w Katowicach ekipie prowadzonej przez swojego byłego szkoleniowca Stephane'a Antigę 1:3, a następnie pokonali ją w Opolu 3:2. W obu tych pojedynkach Heynen dokonywał wielu zmian w składach. Tak samo ma być podczas Ligi Narodów.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Heynen doczekał się debiutu w oficjalnym meczu

Pełna dominacja

Historyczną edycję nowych rozgrywek Polacy rozpoczęli w sposób wymarzony.

Z Koreańczykami z południa nie mieli żadnych kłopotów. Wygrali bardzo pewnie 3:0, a rywale w żadnej z partii poważnie Biało-Czerwonym nie zagrozili. Wszystkie sety miały podobny przebieg - w początkowej fazie nasi uzyskiwali kilkupunktową przewagę i trzymali rywali na dystans. Wygrywali kolejno do 20, 18 i 21.

Młoda atakująca bije kolejne rekordy. Polki i tak przegrały Aż 38 punktów... czytaj dalej » W weekend siatkarze Heynena przeniosą się do Krakowa, gdzie zagrają z Rosją i ponownie z Kanadą.

Finał na stadionie piłkarskim

W Lidze Narodów bierze udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca na stadionie piłkarskim w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę uzupełnią Francuzi jako gospodarze.

Polska - Korea Południowa 3:0 (25:20, 25:18, 25:21)



Polska: Fabian Drzyzga, Piotr Nowakowski, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski – Paweł Zatorski (libero) oraz Grzegorz Łomacz, Łukasz Kaczmarek.



Korea Południowa: Min – Gyu Lee, Hui-Chae Song, Gyeong-Bok Na, Jiseok Jung, Kyumin Kim, Jae-Hwi Kim – Dong-Hyuk Kwak (libero) oraz Kwang-In Jeon, Du-Jeon Hwang, Taekeui Hwang, Jae-Duck Seo, Minsu Jeong.