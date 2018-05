Nieudany debiut selekcjonera siatkarzy. "Jestem rozczarowany"





Foto: PAP | Video: PAP/EPA Sprawdzian oblany. Polacy przegrali z Kanadą

Polscy siatkarze przegrali 1:3 z Kanadą w towarzyskim meczu rozegranym w katowickim Spodku. W sobotnim spotkaniu w roli selekcjonera Biało-Czerwonych zadebiutował Belg Vital Heynen.

Heynen został bardzo ciepło powitany przez publiczność w hali, podobnie jak prowadzący obecnie Kanadyjczyków Stephane Antiga. Francuz w Spodku w 2014, w roli selekcjonera Polaków, świętował zdobycie złotego medalu mistrzostw świata.



Kanadyjczycy pierwszego seta wygrali dość pewnie. Byli dokładniejsi w przyjęciu i zagrywce. Dużo bardziej emocjonująca była druga partia. Znów gospodarze gonili wynik, tyle, że tym razem skutecznie.



W trzeciej części Biało-Czerwoni zagrali zupełnie innym składem, jednak znów lepsi byli goście, którzy prowadzili od samego początku. Ciekawie było w końcówce, bo przy stanie 20:24 zespół Heynena zdobył trzy punkty z rzędu, ale ostatnie słowo należało do Kanadyjczyków. Czwartą partię kibice oglądali na stojąco. Sytuacja na boisku się zmieniała. Polacy prowadzili 7:4, za chwile było 12:15, a potem ...16:15. W końcówce Polacy wybronili dwie piłki meczowe ale znów lepsi okazali się goście.

Źródło: PAP/Dominik Gajda Polacy zdołali ugrać tylko jednego seta

Przegrywać nie lubi

- Nie można porównać dziś oby drużyn. My staraliśmy się zagrać szesnastoma zawodnikami. Oczywiście jestem rozczarowany, bo nie lubię przegrywać. Czterech czy pięciu graczy wystąpiło dziś chyba po raz pierwszy w reprezentacji. I to nie było łatwe dla nich – powiedział po spotkaniu Heynen.



Oba zespoły zagrają ze sobą jeszcze raz, w poniedziałek w Opolu. Spotkanie odbyło się w ramach całodziennej imprezy Aleja Gwiazd Siatkówki.

Przed Ligą Narodów

Włosi mają patent na Zaksę. Finał Ligi Mistrzów bez Polaków Nie było... czytaj dalej » Biało-Czerwoni wrócą do Spodka 25 maja, kiedy zmierzą się już o punkty z Koreą Południowa na inaugurację Ligi Narodów. Vital Heynen w lutym zastąpił zwolnionego w ubiegłym roku - po nieudanym występie w mistrzostwach Europy - Włocha Ferdinando De Giorgi. Belg w katowickiej hali doprowadził reprezentację Niemiec do brązowego medalu MŚ 2014, a trzy lata później przyjechał do Spodka z kadrą swojego kraju na mistrzostwa Europy, zakończone na czwartym miejscu.



- Nie da się tych sytuacji porównać. Wtedy prowadziłem przecież te drużyny dłużej. Teraz jestem na początku pracy z polską kadrą. Mamy za sobą tydzień treningów, Supermanem nie jestem. Pozytywnym elementem było dziś to, że potrafiliśmy wrócić do gry. Widzę w tych zawodnikach duży potencjał, jakość. Wiem, że oni potrafią grać zdecydowanie lepiej – podsumował Heynen.



Liga Narodów, następczyni Ligi Światowej, ma być dla belgijskiego szkoleniowca okazją do sprawdzenia wielu zawodników. Najważniejszą imprezą sezonu są mistrzostwa świata (9-30 września, Włochy i Bułgaria), w których biało-czerwoni będą bronić tytułu.

WYNIK:

Polska - Kanada 1:3 (20:25, 26:24, 23:25, 25:27)

Polska: Fabian Drzyzga, Artur Szalpuk, Damian Schulz, Jakub Kochanowski, Bartosz Kwolek, Jan Nowakowski – Michał Żurek (libero) oraz Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Bartłomiej Lemański, Michał Kubiak, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Kacper Piechocki, Maciej Muzaj, Marcin Komenda, Bartosz Kurek.



Kanada: Tyler Sanders, Stephen Maar, Jason DeRocco, Daniel Van Doorn, Graham Vigras, Bradley Gunter - Cameron Bann (libero) oraz Steven Marshall, Lucas Van Berkel, Arthur Szwarc, James Walsh.