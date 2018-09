Siatkarze na ostatniej prostej przed mundialem. Sprawdzian z Belgami zaliczony





Foto: PAP/Marcin Bielecki | Video: PAP/EPA Polacy przygotowują się do mistrzostw świata

Polscy siatkarze zdali przedostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się w niedzielę mistrzostwami świata. Biało-Czerwoni pokonali w Szczecinie Belgów 3:1.

Pierwszy z dwóch towarzyskich meczów z Belgami (drugi w środę) miał dodatkowe podteksty. Z tego kraju pochodzi trener Polaków Vital Heynen, a ekipę rywali Biało-Czerwonych prowadzi ich były szkoleniowiec - Włoch Andrea Anastasi.

Świetny początek, później schody

Rosja pokonana. Polska triumfuje w Memoriale Wagnera Polscy siatkarze... czytaj dalej » We wtorek nasza kadra rozpoczęła w zestawieniu: Grzegorz Łomacz, Damian Schulz, Aleksander Śliwka, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski na libero. Szybko okazało się, że Heynen w tych wyborach się nie pomylił, bo Polacy od początku dominowali. O ile pierwszego seta wygrali minimalnie (25:23), o tyle w drugim pokazali rywalom miejsce w szeregu - 25:16 i w całym meczu było już 2:0.

Na tym etapie Biało-Czerwoni wyraźnie spuścili z tonu, jakby pomyśleli, że jest już po meczu. Trzecią partię zaczęli od wyniku 1:7 i choć przez całego seta gonili, to przegrali go ostatecznie do 20.

Czwarta partia, mimo początkowych problemów, to powrót do dobrej, stabilnej gry i zwycięstwo 25:22. Przedostatni egzamin przed mundialem zdany.

Jeden nie pojedzie

Polacy wciąż przygotowują się do MŚ w 15-osobowym składzie. Na turniej, który jest współorganizowany przez Bułgarię i Włochy, uda się drużyna złożona z 14 zawodników.



Czempionat globu potrwa od 9 do 30 września. Biało-Czerwoni trafili do grupy D, w której zmierzą się z Kubą, Portoryko, Finlandią, Iranem i Bułgarią. Pierwsze spotkanie rozegrają 12 września, a rywalem będzie reprezentacja wyspiarskiego kraju położonego na Morzu Karaibskim.

Polska - Belgia 3:1 (25:23, 25:16, 20:25, 25:22)