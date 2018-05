35 punktów młodej atakującej. Polki sensacyjnie ograły mistrzynie olimpijskie





Kapitalny wyczyn polskich siatkarek! W Makau reprezentacja Biało-Czerwonych pokonała mistrzynie olimpijskie Chinki 3:2, a genialne zawody zanotowała zdobywczyni 35 punktów Malwina Smarzek. To drugie zwycięstwo zawodniczek Jacka Nawrockiego w Lidze Narodów.

Nasza kadra na wygraną z rywalkami zza Wielkiego Muru czekała aż osiem lat. Po raz ostatni dokonała tego drużyna prowadzona przez Jerzego Matlaka podczas mistrzostw świata w Japonii - wówczas wygrała 3:0. Chinki to mistrzynie olimpijskie z Rio de Janeiro, dlatego wtorkowy triumf to ogromny sukces drużyny Nawrockiego.

Pierwsza partia nie zwiastowała jednak przełamania tej serii. O ile do stanu 10:10 mecz był wyrównany, to później Azjatki skuteczniejsze były w ataku i bez większych trudności wygrały tę odsłonę.

Zaczęły koncert

Kolejne sety to prawdziwy popis Polek. Tradycyjnie już w roli egzekutora wystąpiła Malwina Smarzek, a na środku siatki rządziła Agnieszka Kąkolewska. Gdy do tego nasze siatkarki dołożyły trudną zagrywkę, rywalki były momentami bezradne. W trzeciej odsłonie Polki zagrały wręcz perfekcyjnie i w pewnym momencie wygrywały 16:6.



Niewiele brakowało, by podopieczne Nawrockiego sięgnęły po pełną pulę, bowiem w końcówce Azjatki zaczęły popełniać błędy w przyjęciu i prowadząc 23:18, straciły cztery punkty z rzędu. W decydującym momencie Chinki przedarły się przez polski blok, a po chwili, po mocnym zbiciu Smarzek piłka wylądowała kilka centymetrów za linią boiska.

Źródło: Philip FONG/FIVB Malwina Smarzek uzbierała aż 35 punktów

Smarzek rzadko jednak zdarzały się pomyłki i była wręcz nie do zatrzymania. Mecz skończyła z imponującym dorobkiem - 35 punktów. Także w tie-breaku skutecznie kończyła ataki, ale bohaterką drugiego planu okazała się rezerwowa rozgrywająca Julia Nowicka. Jej serwisy okazały się niezwykle precyzyjne, Chinki często musiały oddawać piłki "za darmo" i Biało-Czerwone ze stanu 7:9 wyszły na prowadzenie 12:9. W końcówce Smarzek zaatakowała z prawego skrzydła, a po chwili do spółki z Kąkolewską zanotowały skuteczny blok.

Nowe rozgrywki

Liga Narodów to nowe rozgrywki, które zastąpiły dotychczasowy cykl World Grand Prix. Bierze w niej udział 16 reprezentacji, każda z nich wystąpi w pięciu turniejach i w fazie zasadniczej rozegra 15 spotkań. Do turnieju finałowego awansuje najlepsza piątka klasyfikacji generalnej, a stawkę zespołów uzupełni gospodarz - Chiny.

W środę Polki zagrają z Serbią.