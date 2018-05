Nowy trener wziął siatkarzy w obroty. "Mówił nawet po polsku"





Foto: PAP/Grzegorz Michałowski | Video: PAP Vital Heynen żwawo reagował

Pierwszy trening pod wodzą nowego trenera reprezentacji Polski Vitala Heynena 19 z 26 powołanych do szerokiej kadry na Ligę Narodów siatkarzy odbyło w czwartek w Spale. Znany z ekspresyjności Belg żywo komentował prawie każdą akcję swoich podopiecznych.

Pokrzykiwania i ruganie, gestykulacja oraz wbieganie na boisko podczas wymian - tak wyglądało zachowanie Heynena podczas pierwszych zajęć z biało-czerwonymi. Jego zaangażowanie sugerowało bardziej, że toczy się mecz o stawkę, a nie, że dopiero co rozpoczęło się pierwsze w sezonie zgrupowanie.

- Trener powiedział nam wcześniej, że jak krzyczy, to dobrze, bo to znaczy, że mu zależy - powiedział Artur Szalpuk. - Mówiłem głośno, co myślę, bo uważam, że tych chłopaków stać na więcej. Moim celem jest, by stawali się lepsi każdego dnia - tłumaczył 49-letni Belg.

Jego styl nie przeszkadza także Bartoszowi Kwolkowi z ONICO Warszawa. - Ja nawet lubię to. To dodatkowo motywuje. Dziś duży nacisk był kładziony na blok i obronę. To dla mnie nic nowego, bo podobnie miałem w klubie - zaznaczył. Belg podał skład reprezentacji. Po polsku Trener... czytaj dalej »

"Pomagał sobie z kartki"

Trening odbywał się w dwóch grupach. Przy zajęciach z drugą z nich Heynen był już nieco spokojniejszy, choć kilka razy ponownie wchodził na boisko, by w mocniejszych słowach skomentować zagrania któregoś z zawodników.

Zajęcia zaczęły się od ćwiczeń w parach, a następnie odbyły się gierki. Siatkarzom ćwiczącym pod okiem nowego opiekuna reprezentacji determinacji także nie brakowało. Wcześniej odbyli ok. 40-minutowe spotkanie z Belgiem, podczas którego przedstawił im pokrótce swoją wizję współpracy.

- Przedstawił nam się. Mówił nawet po polsku. Co prawda pomagał sobie, czytając z kartki, ale mówił - relacjonował Piotr Nowakowski.

Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski Vital Heynen żwawo reagował

Środkowy Trefla wrócił do kadry po przerwie - nie było go w kadrze w poprzednim sezonie. - Obok Grzesia Łomacza jestem najstarszy w kadrze. Zostałem też ojcem. Tak sobie pomyślałem, że muszę spoważnieć i dawać przykład młodszym kolegą z kadry - skwitował z uśmiechem. W czwartek miał okazję sprawdzić się m.in...na przyjęciu. Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski Mateusz Mika podczas treningu w Spale

Drużyna Nowakowskich

Nie jest on jedynym Nowakowskim w reprezentacji. Na tej samej pozycji co on gra też powołany po raz pierwszy Jan Nowakowski z ONICO Warszawa. - Jak dla mnie, to cała drużyna może się składać z Nowakowskich, jeśli tylu znajdziecie - odparł dziennikarzom.

W drużynie jest jeszcze kilku debiutantów, m.in. ubiegłoroczni mistrzowie świata juniorów z Kwolkiem na czele. W tym gronie wyróżnia się 28-letni Damian Schulz.

- Nie mam tremy, czuję się w tej grupie bardzo dobrze. Nie jestem chyba jeszcze aż taki stary. Nikt nie znalazł się tu przez przypadek. Mam za sobą dwa dobre sezonu w klubie i to dodało mi pewności siebie - podkreślił atakujący klubu z Gdańska.

Najważniejszy mundial

Biało-czerwoni jeszcze ponad tydzień będą w Spale. Za kilka dni dołączyć mają do nich Michał Kubiak i Fabian Drzyzga, którzy niedawno zakończyli występy w zagranicznych klubach. Brakuje także Pawła Zatorskiego i Mateusza Bieńka z Zaksy Kędzierzyn-Koźle, których czeka jeszcze w ten weekend udział w Final Four Ligi Mistrzów. W zgrupowaniu nie bierze na razie udziału kilku młodszych graczy. Wbrew wcześniejszym planom dojechał jednak nieco później Kacper Piechocki. Libero Skry zastąpił podczas zajęć Damiana Wojtaszka z ONICO, który pojechał do Warszawy na badania.

Przed zaplanowaną na 25-27 maja inauguracją LN, która od tego roku zastąpi Ligę Światową, Polacy rozegrają dwa sparingi z ekipą Kanady - 19 maja w Katowicach i 21 maja w Opolu.

Heynen zapowiedział, że LN będzie służyć mu przede wszystkim do sprawdzenia młodych zawodników i będzie rotował składem. Najważniejszą imprezą sezonu są mistrzostwa świata (9-30 września), w których biało-czerwoni będą bronić tytułu.