"Obiecałem medal. Oto on". Trener zaskoczył, oddał złoto prezesowi

Reprezentanci Polski, siatkarscy mistrzowie świata, wrócili z medalami na szyi do kraju. Trener Vital Heynen swoje złoto przekazał prezesowi związku Jackowi Kasprzykowi. - Obiecałem medal. Oto on - powiedział, zaskakując wszystkich na konferencji prasowej.

Na bohaterów trzeba było poczekać. Mieli wylądować około godziny 13, ale wylądowali w Warszawie dopiero przed 18. Ich samolot miał awarię, więc musieli poczekać na zastępczą maszynę. Na miejscu czekały tłumy kibiców, prezentacja trofeum i słowa wdzięczności. Później kadra wzięła udział w specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.



Mistrzowie wylądowali. "Jak na wojnę, to z nimi i z wami" Z kilkugodzinnym... czytaj dalej » Były podziękowania i gratulacje, aż mikrofon przechwycił Heynen. - W piątek wieczorem, kiedy rozbiliśmy Włochów w pierwszym secie, wszystko stało się jasne. Napisałem do moich córek: "łapcie pierwszy samolot do Turynu, bo zapiszemy się w historii". Nie mogły przylecieć w sobotę, ale udało się w niedzielę. Miałem rację - to, co chłopaki zrobili, jest niesamowite. Zawsze wiedziałem, że to silna drużyna, ale do piątku nie wiedziałem, jak niesamowicie silna. W dniu, kiedy zacząłem pracę z Polską, obiecałem prezesowi Jackowi Kasprzykowi złoty medal. Oto on - powiedział.

Krążek Belga za moment wylądował na szyi Kasprzyka. Prezes PZPS był zaskoczony. On głos zabrał wcześniej. - Prawie cztery tygodnie zmagań, dwadzieścia kilogramów mniej, broda i siwy wąs. Dziękuję, chłopaki. Dziękuję, trenerze. Oraz tym, których nie było widać, czyli drugiemu trenerowi, lekarzowi czy statystykowi. To także ich sukces. Trudno mi teraz mówić, bo łzy wzruszenia cisną się do oczu - zaznaczył Kasprzyk.

I zwrócił się do ministra sportu Witolda Bańki: - Panie ministrze, przywieźliśmy czternaście medali. Żadna ekipa tylu nie przywozi.



Złoto bez Mazurka Dąbrowskiego. Polacy nie doczekali się hymnu Pogrom Brazylii i... czytaj dalej » - Trudno to ułożyć w słowa. To była wielka przyjemność, honor dekorować naszych mistrzów. Ta chwila pozostanie ze mną na zawsze. Dziękuję za to, co zrobiliście dla całej Polski, za waszą postawę, że dumnie reprezentujecie nasze barwy, walczycie, żeby w każdym meczu zwyciężać. Jesteśmy potęgą i głęboko wierze, że nią pozostaniemy - skomentował Bańka.



Z kolei Michał Kubiak, kapitan mistrzów świata, dodał, że gracze chwalą współpracę z selekcjonerem. - Mówi dużo, ale mądrze. To dla nas najważniejsze. Chciałbym podziękować sponsorom i tym gościom za moimi plecami. Marzyłem, żeby być kapitanem drużyny, która ma to "coś". Ona to ma - podkreślił przyjmujący.

- Jak na wojnę, to z tymi chłopkami i z naszymi kibicami. I jeszcze mała rada. Nie oceniajmy kogoś, jeśli nie przeszliśmy metra w jego butach - dodał Bartosz Kurek, atakujący i najlepszy gracz mundialu.

To ostatnie zdanie odnosiło się do krytyki zawodnika, jaka spadła na niego w ostatnich latach. Twierdzono, że nie radzi sobie z presją. Na poprzednie mistrzostwa świata trener Stephane Antiga w ogóle go nie wziął, uznał, że ma lepszych siatkarzy od Kurka.



Na koniec mistrzowie otrzymali ogromny tor w biało-czerwonych barwach.



W niedzielnym finale Polacy pokonali w Turynie Brazylijczyków 3:0.