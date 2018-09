Włosi załamani odpadnięciem z mistrzostw. "Nie pomógł nawet jeden dzień więcej wypoczynku"





Takie zwycięstwa najbardziej bolą - w ten sposób włoscy komentatorzy podsumowali mecz z Polską (3:2) w mistrzostwach świata siatkarzy w Turynie. Italia wygrała, ale to Biało-Czerwoni już po pierwszym secie zapewnili sobie awans do półfinału.

"La Gazzetta dello Sport" podkreśliła, że współgospodarze mundialu pod wodzą trenera Gianlorenzo Blenginiego byli bezradni w pierwszym secie, w którym jeszcze oba zespoły miały o co walczyć. Szanse Włochów na awans do półfinału prysły po zaledwie 25 minutach - dodano.



Polacy w półfinale. Wystarczył jeden set Wielki sukces... czytaj dalej » "Zła gra i wiele błędów" - tak dziennik podsumował postawę gospodarzy meczu w Turynie. Reprezentacja Polski, jak zaznaczono, okazała się lepsza tak, jak wcześniej Serbowie w kluczowym momencie, czyli w pierwszym secie. W ten sposób przywołany został przegrany przez Włochów pierwszy mecz w fazie finałowej.



"Nie pomógł Włochom nawet jeden dzień wypoczynku więcej niż mieli rywale, którzy rozgromili Serbów w czwartek" - zauważyła największa włoska gazeta sportowa i nadmienił, że "końcowe zwycięstwo nad Polską nie rekompensuje goryczy odpadnięcia z turnieju".

Plan nie wypalił

Przypominano, że aby grać dalej Azzurri powinni byli wygrać ten mecz 3:0 i uzyskać co najmniej 15-punktową różnicę. To się nie udało, a komentatorzy zgodni są, że o takim obrocie sprawy zadecydowała dość niespodziewana i zarazem sromotna porażka z Serbią 0:3 w środę.

Źródło: PAP/EPA Ivan Zaytsev i koledzy byli w pierwszym secie bezradni



We włoskiej telewizji publicznej podkreślano w czasie transmisji, że Włosi grali bardzo słabo, a z głośników i ekranów w kluczowym pierwszym secie posypały się na nich niesłyszane dotychczas gromy. Sprawozdawcy posunęli się nawet do oskarżenia zawodników o to, że "nie szanują narodowych barw". Pod koniec meczu komentatorzy zmienili nieco ton i wyrazili opinię, że Włosi pożegnali się z mistrzostwami świata z honorem.

Nadmierny optymizm

Nie wyklucza się, że zawodny okazał się nadmierny optymizm. Gospodarze turnieju wygrali pierwsze siedem spotkań i łudzili się, że nic nie stanie im już na przeszkodzie w marszu do zwycięstwa w finale.



"Corriere dello Sport" z goryczą odnotowuje, że Polska okazała się lepsza w "matematycznym" pojedynku i wyeliminowała Włochy już po pierwszym secie.



Teraz dla drużyny Italii liczyć się będą głównie przygotowania do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.



W sobotnich półfinałach MŚ najpierw Brazylia zagra z Serbią, a później Polska z USA.

Trzecia runda - grupa J miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty małe punkty (ratio)

1. Polska

2

1 1 5-3 4 180-171 (1.052)

2. Serbia 2 1 1 3-3 3 149-134 (1.111)

3. Włochy

2

1 1

3-5 2 150-174 (0.862)

O miejscu decyduje liczba zwycięstw, liczba punktów, wyższy stosunek setów, wyższy stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie