"Arcydzieło", "doskonałość w każdym szczególe". Media zachwycone Polakami

"Polska na dachu świata", "arcydzieło", "monolog Kurka" - tak włoskie media podsumowały występ polskich siatkarzy w finale mistrzostw świata. "Apatyczna Brazylia drugi raz z rzędu przegrała w finale z Polską" - piszą z kolei przegrani wielkiego finału Brazylijczycy.

Biało-Czerwoni wygrali w niedzielę w Turynie z Canarinhos 3:0 i po raz drugi z rzędu sięgnęli po złoto. To ich trzecie w historii mistrzostwo świata.

Największy włoski sportowy dziennik "La Gazzetta dello Sport" na swojej stronie internetowej podkreślił, że występ polskiej reprezentacji był "perfekcyjny" i że nie dała ona szans Brazylijczykom, bo ich "rozgromiła". "Blask temu złotu nadał Kurek" - dodano, nazywając grę atakującego zespołu trenera Vitala Heynena "nadzwyczajną".

Ryzykant, gaduła, ekscentryk. Sukces osiągnął szybciej, niż zakładał Vital Heynen... czytaj dalej » Jak zaznaczono, był to remake sukcesu polskiej drużyny sprzed czterech lat. "Istne arcydzieło" - czytamy.

"Pasjonujące zwycięstwo"

"Polska na dachu świata" - ogłosiło z entuzjazmem "Corriere dello Sport". W ocenie tego dziennika bezsprzecznym bohaterem wieczoru w Turynie był Kurek. "To pasjonujące zwycięstwo" - dodano w relacji ze stolicy Piemontu.

Wynik Polaków to według gazety owoc "znakomitej pracy świetnego trenera i zawodników, którzy potrafili stworzyć drużynę rosnącą w siłę z meczu na mecz, która na koniec wspięła się na sam wierzchołek". W komentarzu zwrócono uwagę na to, że przewaga Polaków była wyczuwalna od samego początku meczu i ich sukces nie był zagrożony.

Polska drużyna była "zmotywowana, doskonała w każdym szczególe, także w formie fizycznej, mimo pięciu setów rozegranych dzień wcześniej w półfinale z USA" - analizował dziennik mecz, który - jak oceniono - w pewnym momencie "zamienił się w monolog Kurka".

"Ich poziom gry był naj, naj, naj, najwyższy"

"Kurek, zawsze Kurek" - czytamy w relacji na łamach "Corriere dello Sport". Jak zaznaczono, Brazylijczycy próbowali się bronić, walczyć, ale "wydawali się bezsilni wobec drużyny, której wszystko się udawało".

Sprawozdawcy włoskiej telewizji RAI powtarzali, że Polacy cały czas dominowali na boisku. "Ich poziom gry był naj, naj, naj, najwyższy" - podsumowano mecz.

Polacy mistrzami świata

Kurek nie mylił się w ataku

Radość Polaków

Radość Polaków Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Artur Szalpuk, Felipe Fonteles Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Michał Kubiak, Felipe Fonteles, Mauricio Souza Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Siatkarska reprezentacja Polski ze złotymi medalami mistrzow świata w Turynie.

Siatkarska reprezentacja Polski ze złotymi medalami mistrzow świata w Turynie. Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Siatkarska reprezentacja Polski ze złotymi medalami mistrzow świata w Turynie. Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Radość Polaków. Od lewej Artura Szalpuka, Jakuba Kochanowskiego i Bartosza Kurka podczas meczu finałowego mistrzostw świata siatkarzy z Brazylią w Turynie.

Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) siatkarskich mistrzostw świata, Polak Bartosz Kurek i prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej Ary S. Graca w Turynie.

Najlepszy środkowy siatkarskich mistrzostw świata, Polak Piotr Nowakowski w Turynie.

Najlepszy przyjmujący siatkarskich mistrzostw świata, Polak Michał Kubiak w Turynie.

Najlepszy libero siatkarskich mistrzostw świata, Polak Paweł Zatorski w Turynie.

Najlepszy przyjmujący siatkarskich mistrzostw świata, Polak Michał Kubiak w Turynie. Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) siatkarskich mistrzostw świata, Polak Bartosz Kurek i prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej Ary S. Graca w Turynie. Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Wzruszeni i szczęśliwi - trener siatkarskiej reprezentacji Polski Vital Heynen oraz kapitan drużyny narodowej Michał Kubiak w Turynie.

Siatkarska reprezentacja Polski ze złotymi medalami mistrzow świata w Turynie. Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Kapitan reprezentacji Polski i najlepszy przyjmujący turnieju Michał Kubiak z córkami Polą i Zoją, po wywalczeniu przez naszych siatkarzy złotego medalu msitrzostw świata w Turynie.

Radość Polaków podczas meczu finałowego mistrzostw świata siatkarzy z Brazylią w Turynie







































Smutek Brazylii

Polacy znów okazali się koszmarem do Brazylii, która podobnie jak cztery lata temu w katowickim Spodku okazała się od nich gorsza dopiero w wielkim finale.

Cztery lata temu trener go skreślił. "Tych emocji nie da się opisać" Bartosz Kurek od... czytaj dalej » "Apatyczna Brazylia drugi raz z rzędu przegrała w finale z Polską. Nie była lepszym zespołem w żadnym momencie tego meczu. Jedyny element, w którym rywale nie brylowali, to zagrywka. Ale Brazylia tego nie wykorzystała" - oceniono na portalu uol.com.br.



W internetowym wydaniu dziennika "Jornal do Brasil" poziom gry "Canarinhos" określono jako "poniżej średniej". "Reprezentacja narodowa straciła szansę na czwarty tytuł. Zamiast tego to Polacy zdobyli go po raz trzeci i wyrównali osiągnięcie Brazylii i Włoch" – zaznaczono.



"Zespół Renana Del Zotto popełniał wiele błędów w ataku, stawiał blok nie wtedy, kiedy trzeba, nie potrafił kontratakować. W ostatnim secie przewaga (Polski – PAP) zmniejszyła się, ale to nie wystarczyło i rywale znów świętują" - relacjonował serwis UOL.

Źródło: Maciej Kulczyński / PAP Radość Polaków podczas meczu finałowego mistrzostw świata siatkarzy z Brazylią w Turynie



Dziennikarz portalu lance.com.br Daniel Bartoletto był z kolei zachwycony występem Bartosza Kurka.



"Kurek był dziś jak zwierzę. Zasługuje na tytuł MVP mistrzostw. Pokazał, że potrafi znacznie więcej niż tylko prowokować" – napisał na Twitterze kilkanaście minut przed zakończeniem spotkania, trafnie przewidując laureata nagrody.



Podobnego zdania był Jonas Moura z portalu terra.com.br.



"Reprezentacja Del Zotto nie zdołała powstrzymać Kurka, który grał tego wieczoru jak natchniony. Brazylia to wciąż jedna z najlepszych drużyn w świecie, to dwukrotny mistrz olimpijski, ale porażka z Polską w trzech setach jest frustrująca" – ocenił.