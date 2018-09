"Amerykanie wybrali sobie Polaków. Mam nadzieję, że zostaną za to skarceni"





Foto: East News | Video: PAP/Maciej Kulczyński Polacy zagrają z USA o finał

W mistrzostwach świata siatkarzy zostali już tylko najlepsi. W półfinale Polacy zmierzą się z niemal bezbłędną ekipą USA. Według prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacka Kasprzyka, nieprzypadkowo.

USA weszły do półfinału z drugiego miejsca w grupie. Pozycję lidera straciły w piątek na rzecz Brazylijczyków. W meczu z tym zespołem selekcjoner dał odpocząć czołowym zawodnikom. Rezerwowi zagrali też w ekipie Canarinhos, ale to oni przeważali i wygrali 3:0.

Do spotkania Polaków z Włochami (2:3), po którym nasi zawodnicy zagwarantowali sobie awans z pierwszego miejsca, doszło kilka godzin później.

- Tak, to się "poukładało", że Amerykanie przeczuwając wynik naszego spotkania z Włochami wybrali sobie właśnie Polaków, i mam nadzieję, że zostaną za to skarceni - przyznał prezes PZPS.

Z jedną porażką

Rozbudzone apetyty siatkarzy. "To nie jest szczyt naszych marzeń" Jest upragniony... czytaj dalej » Piątkowe starcie Amerykanów w żadnym stopniu nie odzwierciedla siły tej drużyny. Do meczu z Brazylią na turnieju nie przegrali ani razu. Dwukrotnie pokonali mistrzów Europy - Rosjan, poradzili sobie z również grającą w półfinale Serbią. Nie stracili ani jednego seta w spotkaniach z Bułgarią i Iranem.

- To bardzo niewygodny przeciwnik, ale przecież ten zespół nie miała jeszcze tak zwanego "słabszego" dnia, więc może… Tym bardziej, że my "rośniemy" w Turynie z meczu na mecz. Najważniejsze jednak, by nasza drużyna skupiła się na sobie. Tak, jak dotychczas. To przynosi efekty, tego się trzymajmy. Naprawdę nie mamy żadnych powodów do kompleksów - uważa Kasprzyk.

Stany nam nie leżą

Statystyka pojedynków z reprezentacją USA z ostatnich lat nie przemawia na korzyść Biało-Czerwonych. W poprzednich MŚ to właśnie w meczu z tym rywalem doznali jedynej porażki w drodze po złoto. W latach 2014-18 ich bilans w spotkaniach z tym rywalem to dwie wygrane i siedem porażek. Oba zwycięstwa z tego okresu zanotowali trzy lata temu. Jedną z dotkliwszych porażek było zaś 0:3 w ćwierćfinału turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro.

Półfinały odbędą się w sobotę, mecz o brąz i finał w niedzielę. Spotkanie z Amerykanami zaplanowano na godzinę 21.15. Wcześniej Brazylijczycy zagrają z Serbami.