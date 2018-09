Niesmak po wygranej polskich siatkarzy. "Nie podobało mi się sędziowanie"





Foto: PAP/Maciej Kulczyński | Video: PAP/Maciej Kulczyński Polscy siatkarze pokonali Finów

Polscy siatkarze cieszą się ze zwycięstwa w spotkaniu mistrzostw świata z Finami, ale jednocześnie mają spore zastrzeżenia do pracy sędziego. - Nie podobało mi się jak prowadził ten mecz - przyznał Artur Szalpuk. Kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Iran. Wiele wskazuje na to, że spotkanie to zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie.

Polacy ograli Finów 3:1. Z kompletem zwycięstw i bez straty punktów w pierwszych trzech meczach już na dwie kolejki przed końcem pierwszej rundy zapewnili sobie awans do kolejnej.

Po sobotnim spotkaniu mieli sporo uwag do sędziego z Dominikany. W drugim, ostatecznie przegranym przez nich secie, Yui Ramirez Ortiz ocenił, że Szalpuk zanotował podwójne odbicie, przerwał akcję i przyznał punkt rywalom. Polacy protestowali. Bezskutecznie. Mieli zastrzeżenia także do innych decyzji.



- Gwizdał takie piłki, których normalnie, w lidze czy Lidze Narodów, się nie gwiżdże. Nie chcę za bardzo krytykować. Mi się nie podobało, jak prowadził ten mecz. Gwizdał w obie strony takie piłki, których ja nie uznaję za rzucone. W mojej sytuacji to było podwójne odbicie, ale mógł to sędzia puścić, a nie chciał i tego nie zrobił - analizował Szalpuk.

- Sędzia jest też człowiekiem i ma prawo do błędów. Swoimi pierwszymi decyzjami, które odgwizdał, postawił sobie wysoko poprzeczkę i nie był do końca konsekwentny. Rozmawiałem z nim po meczu i powiedziałem mu, co myślę. Zgodził się ze mną, że nie był do końca konsekwentny i obiektywny, ale takie rzeczy też się zdarzają - dodawał kapitan kadry, Michał Kubiak.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Artur Szalpuk w ataku

W grupie D czekają Polaków jeszcze mecze z Iranem i Bułgarią, ale bez względu na wyniki są już pewni miejsca w pierwszej czwórce która uzyskuje awans.

W tej chwili mają taki sam bilans co Iran (prowadzą w tabeli dzięki małym punktom). Najbliższe spotkanie, właśnie z tym zespołem, może ostatecznie decydować o pierwszym miejscu w grupie i pozostanie na drugą fazę zmagań w Warnie, gdzie Polacy grają od początku imprezy.



Nerwy tylko w drugim secie. Siatkarze mają pewny awans Zaczęło się... czytaj dalej » - Oczywiście, że chcielibyśmy wygrać grupę i zostać na drugą rundę w Warnie, ale było wiele zespołów, które sobie coś zakładały, a potem okazywało się co innego. Zdecydowanie takie spekulacje oddalajmy" - mówił po spotkaniu Szalpuk.

- Iran ma nieprzewidywalnego rozgrywającego i to jest ich siła. Wokół niego są zawodnicy, którzy nie są fenomenalni, ale przy nim podnoszą swój poziom. Oni zawsze grają z nami bardzo zmobilizowani i skoncentrowani. Nie wiem, z czego to wynika. Może z mojej osoby po drugiej stronie siatki? Może trener posadzi mnie na ławce i nie będą aż tak "zagrzani" - żartował Kubiak.

Bułgarzy nieobliczalni

Szansę na pierwsze miejsce wciąż ma Bułgaria, która przegrała z drużyną z Bliskiego Wschodu 1:3.



- Gdzie nas poniesie los, zobaczymy. Najważniejsze, że mamy go w swoich rękach. Możemy zrobić wszystko, aby zostać w Warnie na drugą rundę, ale pojechać do Sofii. Nie spisujmy Bułgarów jeszcze na straty, bo to drużyna bardzo nieobliczalna, zwłaszcza przed własną publicznością. Trudniejsze będzie starcie z Iranem i zdajemy sobie z tego sprawę. Jeżeli chcemy zdobywać laury, to musimy takie zespoły jak on pokonywać - dodał kapitan.

W niedzielę Polacy mają dzień przerwy. Z Irańczykami zmierzą się w poniedziałek, z Bułgarami we wtorek.

grupa A (Florencja)

Belgia - Słowenia 2:3 (25:22, 25:21, 19:25, 23:25, 13:15)

Włochy - Argentyna 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 28:26)



tabela:

M Z P sety pkt

1. Włochy 3 3 0 9-1 9

2. Słowenia 3 3 0 9-4 8

3. Belgia 3 1 2 5-7 4

4. Argentyna 3 1 2 5-8 3

5. Japonia 3 1 2 4-6 3

6. Dominikana 3 0 3 1-9 0



grupa B (Ruse)

Kanada - Chiny 3:1 (25:22, 25:19, 21:25, 25:23)

Holandia - Brazylia 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:21)



tabela:

M Z P sety pkt

1. Kanada 3 3 0 9-1 9

2. Francja 3 2 1 8-3 7

3. Holandia 3 2 1 6-5 6

4. Brazylia 3 2 1 7-5 5

5. Chiny 3 0 3 2-9 0

6. Egipt 3 0 3 0-9 0

grupa C (Bari)

Serbia - Tunezja 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 25:20)

USA - Rosja 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20)



tabela:

M Z P sety pkt

1. USA 3 3 0 9-5 7

2. Serbia 3 2 1 8-4 7

3. Rosja 3 2 1 7-3 6

4. Australia 3 1 2 5-7 4

5. Kamerun 3 1 2 4-6 3

6. Tunezja 3 0 3 1-9 0



grupa D (Warna)

Kuba - Iran 1:3 (25:17, 18:25, 22:25, 19:25)

Polska - Finlandia 3:1 (25:20, 26:28, 25:16, 25:15)



tabela:

M Z P sety pkt

1. Polska 3 3 0 9-2 9

2. Iran 3 3 0 9-2 9

3. Bułgaria 3 2 1 7-3 6

4. Finlandia 3 1 2 4-7 3

5. Kuba 3 0 3 3-9 0

6. Portoryko 3 0 3 0-9 0