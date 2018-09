Niecodzienny wyczyn trenera Polaków. "Dla mnie to normalne"





»

- Dobrze, że zachowaliśmy energię - przyznał po łatwym zwycięstwie 3:0 z Portoryko selekcjoner polskich siatkarzy Vital Heynen. Zaledwie pięć setów wystarczyło Belgowi, żeby posłać na parkiet wszystkich czternastu zawodników, których zabrał na mistrzostwa. - Dla mnie to normalne - dodał.

Po zwycięstwie 3:1 z Kubą, w czwartek z Portoryko od początku do końca była już dominacja Polaków. W żadnym z setów obrońcy tytułu nie stracili nawet 16 punktów.

- Dziś nie dopuściliśmy do takiej sytuacji jak wczoraj i od początku do końca kontrolowaliśmy mecz. To chyba było jedno z moich najłatwiejszych spotkań w reprezentacji. Dziś nie pozwoliliśmy Portoryko się rozkręcić - podkreślił Mateusz Bieniek, środkowy reprezentacji Polski. Lekko, łatwo i przyjemnie. Polacy się zabawili Najpierw Kuba,... czytaj dalej »

"Nie spodziewaliśmy się"

- Wszystko się dobrze układało, więc mogliśmy sobie pozwolić na elementy fantazji, radości. Fajnie wyszło. Najważniejsze, że mamy zwycięstwo 3:0, bo to się liczy. Czy wygramy sety do 23 czy tak jak dziś do 14, 12, i 15, to nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, że nie tracimy seta i jedziemy dalej - dodał przyjmujący Aleksander Śliwka, który w swoim debiucie na mundialu zdobył najwięcej, 13 punktów. 23-letni zawodnik przyznał, że kluczem do zwycięstwa był serwis.

- Ustawił nam mecz. Odrzuciliśmy rywali od siatki, co pozwoliło nam ustawiać szczelny blok i wtedy łatwiej się gra, wszystko się układa. Potwierdziło się powiedzenie kto zagrywa, ten wygrywa - podsumował.

- Szczerze mówiąc, to nie spodziewaliśmy się aż tak łatwego zwycięstwa. Takie mecze jak wczoraj i dziś to nawet fajne przetarcie. Każdy mógł poczuć atmosferę mistrzostw, pokazać się na boisku. Takie spotkania trzeba wygrywać właśnie szybko, żeby oszczędzać siły. W naszej drużynie nie ma pierwszej szóstki, tylko pierwsza czternastka - dodał rozgrywający Grzegorz Łomacz.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Dwa mecze, dwa zwycięstwa Polaków

Trener żartowniś

W dwóch dotychczasowych spotkaniach na mistrzostwach selekcjoner dał już zagrać bowiem każdemu z 14 zawodników, których zabrał na turniej.

- Ludzie w Polsce chyba nie są zaskoczeni, że właściwie w ciągu półtora meczu posłałem już na boisko wszystkich moich siatkarzy. Dla mnie to normalne. Wierzę w swoich zawodników. Dobrze, że zachowaliśmy energię. Teraz przed nami trudna walka z Finlandią, a potem łatwe mecze z Iranem i Bułgarią... Oczywiście żartuję, te dwa ostatnie starcia będą najtrudniejsze - stwierdził Heynen.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Heynen skorzystał już ze wszystkich zawodników

Kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Finlandia, z którą zmierzą się w sobotę. - Mecze z Kubą i Portoryko były najłatwiejsze w grupie, a prawdziwa siatkówka zacznie się od meczu z Finlandią. To nieobliczalna drużyna ze wspaniałymi kibicami, którą pamiętamy z ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Są niebezpieczni i musimy być bardzo skoncentrowani w stu procentach, by nie dopuścić do tego, żeby to spotkanie nam uciekło - podsumował libero polskiej drużyny Damian Wojtaszek.

Polska - Portoryko 3:0 (25:14, 25:12, 25:15)

Skład reprezentacji Polski na MŚ:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz;

przyjmujący: Michał Kubiak, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek;

środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski;

atakujący: Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Damian Schulz;

libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek.