Zadziwili cały siatkarski świat i samych siebie. Oto największa sensacja mistrzostw





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Holendrzy zaskakują wynikami na MŚ

Świetnie grają Włosi, większych zarzutów nie można mieć do postawy broniących tytułu Polaków i ich grupowych rywali Irańczyków. Ale to Holendrzy, po dwóch sensacyjnych zwycięstwach, najbardziej zadziwili siatkarskie środowisko podczas trwających mistrzostw świata. - Jesteśmy nieco zaskoczeni - przyznał ich kapitan.

Pomarańczowi grają w grupie B. Ich pierwsze dwa mecze nie zwiastowały dalszego rozwoju wypadków. Na otwarcie przegrali z Kanadyjczykami (0:3) a następnie - co nie było niespodzianką - pokonali Chińczyków (3:1).

Głośno zrobiło się o nich dopiero za sprawą sensacyjnego zwycięstwa nad mistrzami olimpijskimi z Rio de Janeiro Brazylijczykami (3:1), których poprzednio pokonali w 1966 roku.

Siatkarski nokaut po rosyjsku. Rekordowa wygrana Rosyjscy... czytaj dalej » Dzień później podopieczni trenera Gido Vermeulena pokazali, że nie był to jednorazowy wyskok. Tym razem okazali się lepsi od mistrzów Europy z 2015 roku Francuzów (3:2). W mundialu tych rywali pokonali 28 lat temu, a biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki międzynarodowe 18 lat temu.

Były wzloty i upadki

- To najważniejsze zwycięstwo w moim życiu, w mojej karierze. Z większością kolegów jesteśmy od dawna w drużynie i mieliśmy wzloty oraz upadki. Wreszcie jesteśmy na dużym turnieju i pokonaliśmy złotych medalistów igrzysk. W ubiegłym roku spadła na nas wielka krytyka. Mówiono, że Holandia nie jest już tak dobra jak kiedyś - mówił po meczu z Brazylią przyjmujący Maarten van Garderen.

Wygrana z Trójkolorowymi była tym bardziej efektowna, że Holendrzy przegrali pierwsze dwie partie. Ostatni punkt w tie-breaku zdobyli po challenge'u, czyli analizie wideo spornej sytuacji.

- Po pierwszych dwóch setach zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowych zawodników na boisko, by dać drużynie nową energię. Nasz drugi rozgrywający zaczął grać bardzo dobrze, tak samo jak drugi libero. Ale tak naprawdę powinienem powiedzieć, że nie mamy rezerwowych, bo wszyscy w naszym zespole mogą grać i to pokazali. Zagraliśmy niesamowity mecz jako zespół - podsumował trener Vermeulen.

Źródło: PAP/EPA Vermeulen ma powody do zadowolenia

Długo wyczekiwany sukces

Największe sukcesy holenderscy siatkarze odnosili w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1992 roku wywalczyli srebrny medal olimpijski, a cztery lata później sięgnęli po złoto. W 1994 roku zostali wicemistrzami świata, a 21 lat temu mistrzami Europy. Do trzech ostatnich turniejów olimpijskich się nie zakwalifikowali, a na ponowny występ w MŚ czekali od 2002 roku.



- Naszym głównym celem w tej grupie było odniesienie zwycięstwa nad Chinami i Egiptem, a teraz pokonaliśmy Brazylię i Francję. Jesteśmy nieco zaskoczeni - przyznał kapitan Nimir Adbel-Azis, bohater spotkania z Francją, w którym zdobył 31 punktów.

Źródło: PAP/EPA Holendrzy zaskakują wynikami na MŚ



Środkowy Jasper Diefenbach z kolei ocenił, że jego reprezentacja to trochę dziwny zespół, bo żaden z siatkarzy nie wie, kto w danym pojedynku będzie w stanie pociągnąć grę.



- W niedzielę zaczęliśmy z daną grupą, która dobrze się spisywała, ale nie była w stanie wygrać pierwszej odsłony. Drugą przegraliśmy wyraźnie i kiedy w trzeciej pojawili się nowi zawodnicy, to oni wygrali mecz. Gdyby ktoś powiedział mi kiedyś, że wygramy z Brazylią i Francją, to nigdy bym nie uwierzył - podkreślił.

TABELA GRUPY B:

M Z P sety pkt

1. Kanada 3 3 0 9-1 9

2. Holandia 4 3 1 9-7 8

3. Francja 4 2 2 10-6 8

4. Brazylia 3 2 1 7-5 5

5. Egipt 4 1 3 3-10 3

6. Chiny 4 0 4 3-12 0