Polacy znów nie do zatrzymania. Nagrodą awans z pierwszego miejsca





»

Polscy siatkarze oddali Bułgarom tylko jednego seta. W pozostałych partiach ich przewaga była bezdyskusyjna, a w ostatniej wygrali wojnę nerwów. Do drugiej rundy mistrzowie świata przystąpią zatem bez porażki.

Pięć meczów, trzy stracone sety i komplet punktów. Biało-Czerwoni kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa w MŚ. Licząc poprzedni turniej, to ich 13. kolejna wygrana.



Światowa federacja ukarała finansowo polskich siatkarzy Międzynarodowa... czytaj dalej » W poniedziałek Polacy rozbili Iran 3:0. We wtorkowy wieczór stracili kontrolę tylko na moment. Jakby zgodnie z przewidywaniami, że z każdym kolejnym starciem poziom trudności miał tylko rosnąć.



Drużyna Vitala Heynena w pierwszym secie rozbiła gospodarzy. Prowadziła od początku, budując z każdą akcją imponującą przewagę. Po bloku Jakuba Kochanowskiego i Michała Kubiaka było 7:3, po zagrywce Fabiana Drzyzgi już 11:6. Bułgarzy nie potrafili przebić się przez polski mur. I zdołali zdobyć ledwie 14 punktów.

Gospodarze odpowiedzieli raz

Rywale o klęsce szybko zapomnieli. W drugiej partii podjęli walkę. Na pierwszej przerwie technicznej prowadzili 8:7, na drugiej 16:13. Później gospodarze zatrzymali jeszcze Bartosza Kurka i było 20:15. Polakom straty udało się odrobić niemal w ostatniej chwili. Najpierw przeciwników przechytrzył Kubiak, w kolejnej akcji punkt zdobył Kurek, a asa serwisowego dołożył Kochanowski. Bułgarzy prowadzili już tylko 23:22, ale Kochanowski kolejną zagrywkę zepsuł. Gospodarze zwyciężyli ostatecznie do 23.



I nacierali dalej, zaczynając od 3:0. Polacy szybko się podnieśli, zdobyli kolejne cztery punkty. Po pojedynczym bloku Kubiaka goście prowadzili już 13:7, a zdenerwowany Mirosław Gradinarow w następnej akcji posłał piłkę w aut. Obrońcy tytułu kontrolowali sytuację, wypracowanej przewagi nie roztrwonili i wygrali do 22.



Czwarty set był wyrównany do stanu po 11. Goście odskoczyli po ataku Kurka i bloku Szalpuka na 14:11. Emocji jednak nie brakowało. Bułgarzy dogonili Polaków. Znów zaczęła się walka punkt za punkt. W decydujących akcjach Gardinarow został zatrzymany, a piłkę meczową wykorzystał Kubiak.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Biało-Czerwoni zachwycają formą na MŚ

Druga runda

Mistrzowie świata do drugiej fazy turnieju przystąpią jako zwycięzcy grupy D. Z niej awansowały jeszcze Iran, Bułgaria oraz Finlandia. Przepadły Kuba i Portoryko.



Polacy pozostają w Warnie, gdzie będą kontynuować walkę w grupie H z Rosjanami lub Serbami oraz na pewno z Francją i Argentyną. Mecze drugiej rundy rozgrywane będą od 21 do 23 września. Do trzeciej fazy awansują triumfatorzy czterech grup oraz dwie ekipy z najlepszym bilansem.



Bułgaria - Polska 1:3 (14:25, 25:23, 22:25, 23:25)