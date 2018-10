Awans w klasyfikacji wszech czasów. Złotem dopadliśmy Włochów





Polski sport siatkówką stoi. Trzecie mistrzostwo świata pozwoliło awansować Biało-Czerwonym w medalowej klasyfikacji wszech czasów. Więcej krążków mają tylko dwie reprezentacje.

Wygrany 3:0 finał z Brazylią dał nam drugi z rzędu i trzeci w ogóle tytuł najlepszej drużyny globu. Medali mamy w sumie cztery, dodatkowo jedno srebro.

Złoto pozwoliło zrównać się nam w całkowitym dorobku z Włochami, współgospodarzami (organizator razem z Bułgarią) i wielkimi przegranymi zakończonego właśnie turnieju.

Od Wagnera do Heynena

Cztery lata temu trener go skreślił. "Tych emocji nie da się opisać" Bartosz Kurek od... czytaj dalej » Pierwszy raz Polacy triumfowali w 1974 roku. Na meksykańskich parkietach szaleli, nie przegrali nawet meczu, po drodze pokonując między innymi już wtedy czterokrotnych mistrzów świata - ZSRR. O sukcesach trenera Huberta Wagnera mówiło się przez lata. Na zbliżenie się do tego sukcesu trzeba było czekać długo, bo aż ponad trzy dekady.

Turniej w 2006 roku w Japonii był momentem przełomowym, dziś można powiedzieć też, że odrodzeniem polskiej siatkówki. Zapoczątkował też trylogię naszych batalii z Canarinhos, którzy za pierwszym razem w finale wyszarpali nam złoto. Czas na rewanż przyszedł w 2014 roku. Na imprezie w Polsce to my byliśmy górą, co było niespodzianką sporego kalibru, bo ekipa z Ameryki Południowej wcześniej wygrywała nieprzerwanie mistrzostwa od 2002 roku.

XXI wiek dwóch reprezentacji

W XXI wieku to właśnie my i Canarinhos jesteśmy najbardziej utytułowanymi reprezentacjami. W latach 90. dominowali Włosi, a czasy bardzo odległe, za wyjątkiem wspomnianego sukcesu drużyny Wagnera, to złoty okres dla ZSRR.

W klasyfikacji wszech czasów Rosjanie (kontynuują tradycję ZSRR) są zdecydowanym liderem. Za nimi plasują się Brazylijczycy, którzy mają osiem krążków. Polacy razem z Włochami mają ich po cztery i zajmują trzecią pozycję.

Klasyfikacja według zdobytych medali:



Złote Srebrne Brązowe

1. Rosja (ZSRR) 6 3 3

2. Brazylia 3 3 0

3. Polska 3 1 0

. Włochy 3 1 0

5. Czechy (Czechosłowacja) 2 4 0

6. USA 1 0 2

7. Niemcy (NRD) 1 0 1

8. Kuba 0 2 2

. Rumunia 0 2 2

10. Bułgaria 0 1 4

11. Serbia (Jugosławia) 0 1 1

12. Holandia 0 1 0

13. Japonia 0 0 2

14. Argentyna 0 0 1

. Francja 0 0 1