Amerykanie się odrodzili. Złamali Serbów i mają brąz





Amerykańscy siatkarze nie przegrywają dwóch ważnych meczów z rzędu. W Turynie pokonali Serbię 3:1 i to oni świętują zdobycie brązowych medali mistrzostw świata.

Amerykanie, jeszcze w sobotę uznawani za głównego faworyta do mistrzostwa świata, do finału pocieszenie przystąpili po niemal trzygodzinnym przegranym boju z Polakami.

Porażka zabolała ich bardzo, bo mecz o brąz zaczęli niepewnie. W pierwszej partii to Serbowie rozdawali karty. Prowadzili od startu i prowadzenia nie oddali do samego końca. Skazywani na porażkę siatkarze z Bałkanów mieli prowadzenie i obrali kurs po medal.

62 punkty w secie

Mamy finał po horrorze. Zagramy o mistrzostwo świata Jesteśmy w finale... czytaj dalej » Ale Jankesi się przebudzili, nie zamierzali oddać krążka bez walki. W drugiej partii pokazali Serbom miejsce w szeregu. Wygrali bardzo przekonująco 25:17.

Wszystko co najciekawsze, siatkówkę na światowym poziomie, zobaczyliśmy wreszcie w secie numer trzy. Obie ekipy raz po raz zmieniały się na prowadzeniu, by kwestię prowadzenia w mecz rozstrzygnąć w zaciętej końcówce.

Od stanu po 20 drużyny grały punkt za punkt, nękając rywali potężną zagrywką. Trzy piłki setowe mieli Serbowie, ale tę grę nerwów lepiej wytrzymali Amerykanie. Asem popisał się Maxwell Holt, w ataku szaleli Taylor Sander i Matt Anderson. To ten ostatni dwukrotnie obijając blok zapewnił Stanom Zjednoczonym triumf 32:30 i przybliżył do brązowego medalu.

Jeśli Amerykanie myśleli, że złamali rywali, to mocno się rozczarowali. Zawodnicy Nikoli Grbicia wciąż grali twardo, nieustępliwie i długo dotrzymywali kroku faworytom. Ale od czego Amerykanie mają Andersona. Jeden z najlepszych graczy świata bombardował przeciwników silną zagrywką i jeszcze mocniejszymi i precyzyjnymi atakami. To on zapracował na czteropunktową przewagę swojej drużyny. Tego już siatkarze z Ameryki Północnej wypuścić już nie mogli. Seta wygrali do , cały mecz 3:1 i wieczorem staną na najniższym stopniu podium mundialu.

W wielki finale Polacy zmierzą się z Brazylią i będzie to rewanż za mecz o złoto sprzed czterech lat. Wtedy Biało-Czerwoni triumfowali 3:1 i świętowali tytuł.