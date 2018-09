Siatkarze mocni jako drużyna. W indywidualnych rankingach są daleko





Libero Paweł Zatorski zajmuje piąte miejsce wśród przyjmujących po pierwszej rundzie mistrzostw świata siatkarzy. W pozostałych kategoriach reprezentanci Polski plasują się poza czołową dziesiątką.

Według statystyk światowej federacji Zatorski w pięciu dotychczasowych spotkaniach 32 razy popisał się idealnym przyjęciem, a łącznie rywale serwowali na niego 79-krotnie. W sumie jego wskaźnik w tym elemencie wynosi 36,71 procent. Michał Kubiak znajduje się w tym zestawieniu na 19. pozycji. Kapitan Biało-Czerwonych 42 razy przyjął piłkę idealnie, a w sumie odebrał aż 114 zagrywek rywali i ma wskaźnik 28,95 proc. Liderem jest na razie Amerykanin Taylor Sander, u którego liczby te wynoszą - odpowiednio - 44, 99 i 42,42 proc.

Zatorski plasuje się na 11. pozycji wśród broniących z 30 udanymi interwencjami i średnią na set 1,67. Prowadzi Kanadyjczyk Steven Marshall - 45 i 2,5. W zestawieniu blokujących z Polaków najlepiej radził sobie dotychczas... Kubiak. Przyjmujący obrońców tytułu jest 13. ze średnią 0,56. Cztery pozycje dalej znajduje się występujący na ataku Bartosz Kurek, a tuż za nim kolejny przyjmujący Artur Szalpuk - obaj 0,5. Pierwsza lokata należy do belgijskiego środkowego Simona van der Voorde - 1,11.

Daleko w rankingach

Kubiak najlepiej spośród Biało-Czerwonych prezentuje się dotychczas w zestawieniu zagrywających. Ma na koncie siedem asów, 77 wykonanych zagrywek i średnią 0,39. Kurek jest 33. z pięcioma punktowymi serwisami na 45 prób i średnią 0,28. Jakub Kochanowski, który w meczach z Iranem i Bułgarią w ważnych momentach znacząco wspomagał zespół mocną zagrywką, jest sklasyfikowany dopiero na 55. pozycji z czterema asami, 50 zagrywkami i średnią 0,22. Prowadzi pod tym względem Włoch Ivan Zaytsev, który ma 12 asów, 68 wykonanych serwisów i średnią 0,71.

W zestawieniu najskuteczniejszych z drużyny Vitala Heynena najlepiej radzi sobie Szalpuk. Jest 18. ze skutecznością 52,22 proc. Kurek zajmuje 24. miejsce - 52,06 proc., a Kubiak 48,42 proc. Pod tym względem także bryluje Zaytsev - 62,75. W zestawieniu najlepiej punktujących Kubiak jest 20. z dorobkiem 63 oczek, Kurek 23. - 62 pkt, a Szalpuk 27. - 60 pkt. Najlepiej radzi sobie jak na razie Brazylijczyk Wallace De Souza - 87 pkt.

Wśród rozgrywających na 27. pozycji umieszczono Fabiana Drzyzgę, który ma średnią 1,06. Liderem na tej pozycji jest Australijczyk Harrison Peacock - 11,85.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Szalpuk jest najskuteczniejszy w polskiej ekipie

"Ograniczyć liczbę błędów"

Statystyki FIVB nie uwzględniają jednak różnych danych, np. efektywności zagrywki. Pod tym względem bardzo dobrze spisuje się Kochanowski.

- Jest pod tym względem najlepszy w naszym zespole - ma 40-procentową skuteczność. Wszyscy pamiętamy trudne momenty, w których potrafił pomóc zespołowi. Kuba zepsuł tylko siedem na 50 zagrywek, co daje 14 proc. To jak na serwis z wyskoku bardzo dobrze. Dwa na trzy jego serwisy są trudne dla przeciwników i grane później na wysokiej piłce - zaznaczył statystyk reprezentacji Polski Robert Kaźmierczak.

Jak dodał, Biało-Czerwoni już przed mundialem dobrze spisywali się w tym elemencie, a efekty przynosi sumienna praca zawodników. Nie oznacza to jednak, że nie ma czego poprawiać w tym elemencie. - Na pewno możemy ograniczyć liczbę błędów przy zagrywce typu flot - wskazał członek sztabu.

Jego zdaniem ekipa Heynena dobrze sobie radziła z przyjęciem takiego właśnie serwisu. - Dobre przyjęcie było na poziomie 67 proc. Większość przyjmowali "Kubi" i "Zati" i widać, że system między tymi siatkarzami działa. Przy zagrywce z wyskoku mieliśmy 45 proc. dobrego przyjęcia. To nieźle. Wszystko zależy też od rywala, ale Kuba czy Bułgaria prezentowała bardzo wysoki poziom pod tym względem - podkreślił.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Pięć meczów, pięć zwycięstw. Mistrzowie świata nie zawodzą

Równomierny atak

Pochwalił także polskich zawodników za skuteczność w akcjach po niedokładnym przyjęciu z trzeciego metra, która wynosiła ok. 60 proc. - Zwykle jest taka po bardzo dobrym przyjęciu. Z pierwszej akcji graliśmy więc praktycznie bez błędu - podsumował.

Wśród atutów Biało-Czerwonych wymienił także równomierne rozłożenie ataku na skrzydłach. - Na 419 prób Kurek dostał 97 piłek, tyle samo Kubiak, a Szalpuk 85. Rywale będą więc mieli dużo pracy, żeby rozpracować naszego rozgrywającego - podkreślił.

Kaźmierczak ocenił też, że Polacy dobrze radzą sobie w bloku. - W sumie zanotowaliśmy 55 bloków punktowych. To cieszy, wiodącą osobą jest Szalpuk. Kochanowski, choć nie grał pełnych spotkań, to zanotował sześć punktów w ten sposób. Piotrek Nowakowski dołożył dziewięć, a Kubiak siedem - wyliczał.

Walka w drugiej rundzie

Mistrzowie świata do drugiej fazy turnieju przystąpią jako zwycięzcy grupy D. Z niej awansowały jeszcze Iran, Bułgaria oraz Finlandia. Przepadły Kuba i Portoryko.



Polacy pozostają w Warnie, gdzie będą kontynuować walkę w grupie H z Serbią, Francją oraz Argentyną. Mecze drugiej rundy rozgrywane będą od 21 do 23 września. Do trzeciej fazy awansują triumfatorzy czterech grup oraz dwie ekipy z najlepszym bilansem.