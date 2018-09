Współgospodarze na drodze polskich siatkarzy do medalu





»

Włosi oraz Serbowie będą rywalami polskich siatkarzy w trzeciej rundzie mistrzostw świata. Ceremonia losowania odbyła się w Turynie.

W stawce pozostało sześć ekip. Biało-Czerwoni dopiero po niedzielnym zwycięstwie 3:0 nad Serbią zagwarantowali sobie udział w trzeciej fazie turnieju, która wyłoni półfinalistów imprezy. W niej wystąpią najlepsze zespoły z czterech grup, w tym Polska, oraz dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

Wygrali mecz o życie. Polacy awansowali Polscy siatkarze... czytaj dalej » Przed losowaniem wiadomo było, że Rosja i Serbia (awans z drugich pozycji) trafią do oddzielnych grup. Do nich mieli zostać dolosowani triumfatorzy według następującego klucza: Polacy (zwycięzcy grupy H) nie mogli trafić na USA (najlepsza drużyna grupy G), a Italia (pierwsze miejsce w grupie E) na Brazylię (czołowa ekipa grupy F).

"Mogą być ciepłe i zimne kulki"

Ostatecznie broniący tytułu Biało-Czerwoni zmierzą się w grupie J z Włochami, współgospodarzami mundialu, oraz ponownie z Serbią. W grupie I wylądowały Brazylia, USA i Rosja.

O takim zestawieniu grup przed ceremonią losowania opowiadał Fabian Drzyzga. - Mnie jest to kompletnie obojętne. Jeden z kolegów typował, że w jednej grupie będą Italia, Serbia i my. Zobaczymy, jakie będzie losowanie. Znamy Włochów, lubią kombinować. Podejrzewam, że mogą być ciepłe i zimne kulki. Nie ma co jednak się nad tym zastanawiać, bo na tym etapie nie ma już słabych drużyn - stwierdził rozgrywający kadry.

- Faworytem nie będziemy. Będą to bardzo ciężkie spotkania, ale jeśli wyjdziemy takm jak w niedzielę i będziemy walczyć, ale przegramy, to ja zaakceptuję taką porażkę. Chociaż mam nadzieję, że uda nam się wyjść z grupy, a potem zobaczymy, co dalej - przyznał po spotkaniu z Serbią selekcjoner Vital Heynen.



Mecze trzeciej rundy będą rozgrywane od środy do piątku w Turynie. Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z obu grup.