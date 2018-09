Polacy trenowali bez kapitana. "Ledwo wstaję z łóżka"





Bez Michała Kubiaka odbył się popołudniowy trening polskich siatkarzy, którzy przygotowują się do drugiej rundy mistrzostw świata. Kapitan Biało-Czerwonych walczy z przeziębieniem. W zajęciach w Warnie uczestniczył za to Fabian Drzyzga, który miał ostatnio kłopoty z plecami.

Kapitan Biało-Czerwonych to największy jak na razie pechowiec polskiej drużyny. Tuż przed rozpoczęciem czempionatu globu nabawił się kłopotów żołądkowych, z których skutkami zmagał się przez kilka kolejnych dni. Potem doszło do tego przeziębienie, a następnie kilka innych dolegliwości.

"Gorączka zbita"

- Ktoś chyba wbija igły w moją laleczkę voodoo. W plecy i we wszystko - kolana, achillesy. Ledwo wstaję z łóżka, ale takie jest życie - skwitował w środowej rozmowie z dziennikarzami Kubiak.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Kubiak wyprowadził kadrę w roli kapitana

W meczu z Argentyną ma jednak zagrać. - Gorączka zbita, a lekarz zalecił Michałowi pozostanie w hotelu. W piątek będzie gotowy do gry - powiedział rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusz Uznański. Trener siatkarzy zaskoczył. "Obym nie stracił tu głowy jak Władysław Warneńczyk" Celem Vitala... czytaj dalej »

Przeciążony

W czwartkowym treningu w Pałacu Kultury i Sportu uczestniczył za to Drzyzga. Po wtorkowym zwycięstwie z Bułgarią, którym broniący tytułu Polacy kończyli pierwszą fazę rywalizacji, w mediach pojawiły się informacje o kłopotach z plecami rozgrywającego. Początkowo sam zawodnik i sztab nie komentowali jego urazu.

Podczas popołudniowych zajęć 28-letni siatkarz, gdy jego koledzy się rozciągali na podłodze, truchtał wokół boiska. W kolejnych częściach treningu brał już normalnie udział. - To sprawa przeciążeniowa. On też jutro będzie gotowy do gry - zaznaczył Uznański.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Drzyzga jedyny w dresie

Biało-Czerwoni, którzy do drugiej rundy mistrzostw zabrali z pierwszego etapu komplet punktów, w grupie H zmierzą się - kolejno - z Argentyną, Francją i Serbią. Rywalizacja w tej rundzie będzie toczyć się od piątku do niedzieli.

Grupa H MŚ - terminarz 21.09, piątek

Serbia

16:00

Francja Polska 19:40 Argentyna 22.09, sobota

Serbia

16:00

Argentyna Polska

19:40

Francja

23.09, niedziela Francja 16:00

Argentyna Polska 19:40 Serbia