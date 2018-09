Rozbudzone apetyty siatkarzy. "To nie jest szczyt naszych marzeń"





Foto: PAP/Maciej Kulczyński | Video: PAP/Maciej Kulczyński Polacy zagrają o finał

Jest upragniony półfinał, a może być jeszcze lepiej. Kapitan polskich siatkarzy Michał Kubiak zapewnił, że zespół nie zadowoli się awansem do najlepszej czwórki mistrzostw świata. - To nie jest szczyt naszych marzeń - przyznał.

W piątek Polacy zakończyli trzecią fazę turnieju. Rywalem byli będący nad przepaścią gospodarze - Włosi. Do awansu wystarczyło im wygranie seta i plan zrealizowali błyskawicznie. Ostatecznie całe spotkanie przegrali 2:3. I tak zajęli jednak pierwsze miejsce w grupie, z której wyszli też Serbowie.



- Wytrzymaliśmy. Kibice stworzyli taką atmosferę, że nic tylko wyjść i grać. Byliśmy dodatkowo naładowani. Wiedzieliśmy, że potrzeba nam do sukcesu tyle, ile było nam potrzeba, bo już kalkulacji było milion. Ale my chcieliśmy wygrać to spotkanie i z takim nastawieniem wyszliśmy na tego pierwszego seta - powiedział Kubiak.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Kubiak próbuje przebić się przez włoski blok

Podwójna satysfakcja

Jak przyznał, wyeliminowanie w piątek współorganizatorów imprezy (mecze odbywały się też w Bułgarii) dało jemu i jego kolegów dodatkową satysfakcję. Biało-Czerwoni zrewanżowali się rywalom za bolesną porażkę sprzed trzech lat w Pucharze Świata. Przegrana 1:3 odebrała Polakom kwalifikację do turnieju olimpijskiego.

Włosi załamani odpadnięciem z mistrzostw. "Nie pomógł nawet jeden dzień więcej wypoczynku" Takie zwycięstwa... czytaj dalej » - Na pewno znaczyło to dla nas więcej. Nie chcę tu używać takich dziwnych słów jak zadośćuczynienie, itp. ale chcieliśmy pokazać, że naprawdę jesteśmy dobrą drużyną, potrafimy wygrywać i nie jesteśmy tutaj z przypadku - zaznaczył Kubiak.

O złoto lub o brąz

Przed Biało-Czerwonymi przynajmniej jeszcze dwa spotkania. Aby zagrać o złoto Polacy muszą pokonać Amerykanów, którzy do piątku byli na mistrzostwach bezbłędni. Dopiero wtedy zostali pokonani po raz pierwszy. Przegrali z Brazylią i to właśnie Canarinhos wyszli ze swojej grupy z pierwszego miejsca.



- Jesteśmy w "czwórce" najlepszych drużyn świata, ale dla nas to nie jest szczyt marzeń. Jesteśmy w półfinale. Wszystko fajnie, ale nie położymy się. Na pewno będziemy walczyć o finał i mam nadzieję, że w niedzielę będziemy wszyscy świętować - zaznaczył Kubiak.

Półfinały odbędą się w sobotę, mecz o brąz i finał w niedzielę. Spotkanie z Amerykanami zaplanowano na godzinę 21.15. Wcześniej Brazylijczycy zagrają z Serbami.

WYNIKI (PIĄTEK):

Brazylia - Stany Zjednoczone 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

Polska - Włochy (25:14, 21:25, 25:18, 17:25, 11:15)

Trzecia runda - grupa J miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty małe punkty (ratio)

1. Polska

2

1 1 5-3 4 180-171 (1.052)

2. Serbia 2 1 1 3-3 3 149-134 (1.111)

3. Włochy

2

1 1

3-5 2 150-174 (0.862)

O miejscu decyduje liczba zwycięstw, liczba punktów, wyższy stosunek setów, wyższy stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie