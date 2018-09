Polski siatkarz organizuje zbiórkę na grzywnę kolegi





- Robię zrzutę dla "Bienia". Jakbyście chcieli się dorzucić, to proszę przynieść do mojego pokoju kilka euro - zapowiedział przyjmujący Artur Szalpuk, odnosząc się do kary finansowej nałożonej na Mateusza Bieńka i Michała Kubiaka przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB).

Reprezentanci Polski zostali ukarani za ominięcie w poniedziałek po zwycięstwie z Iranem tzw. strefy mieszanej, miejsca, gdzie z zawodnikami po meczu mogą porozmawiać przedstawiciele mediów.



Za zachowanie każdego z zawodników Polski Związek Piłki Siatkowej będzie musiał zapłacić po 700 euro.



Iskrzy pod siatką. "Jak odpowiedziałem na pokazany palec? 3:1 dla Polski" Do spięcia pod... czytaj dalej » - Z tego, co mi przekazano, to Bieniek wyszedł innymi drzwiami, a gdy jeden ze stewardów próbował go zatrzymać, ten odparł: "Nie dotykaj mnie" i poszedł. Kubiak z kolei powiedział, że idzie na kontrolę antydopingową, co jest jedynym warunkiem zwolnienia z obowiązku przejścia przez mixed zone. Do badania wydelegowano jednak zawodnika z numerem 1 (Piotra Nowakowskiego) - tłumaczył szef biura prasowego w Warnie Jordan Bożinow.

"Nóż w kieszeni się otwiera"

Drużyna Vitala Heynena zakończyła pierwszą fazę siatkarskiego mundialu bez porażki. Karą nie zaprząta sobie głowy.



Kubiak, jeden z winnych zamieszania, wyjaśnił, że to wynik nieporozumienia. - Myślałem, że idę na kontrolę antydopingową, a to nie ja poszedłem. Nie przeszedłem przez mixed zone i ukarali mnie taką grzywną, że aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Nie będę organizował żadnej zbiórki publicznej w tym celu, przyjmę to na klatę. Przykro mi, że wyszła taka sytuacja - zaznaczył przyjmujący kadry.

Walka w drugiej rundzie

Polacy znów nie do zatrzymania. Nagrodą awans z pierwszego miejsca Polscy siatkarze... czytaj dalej » Mistrzowie świata do drugiej fazy turnieju przystąpią jako zwycięzcy grupy D. Z niej awansowały jeszcze Iran, Bułgaria oraz Finlandia. Przepadły Kuba i Portoryko.



Polacy pozostają w Warnie, gdzie będą kontynuować walkę w grupie H z Serbią, Francją oraz Argentyną. Mecze drugiej rundy rozgrywane będą od 21 do 23 września. Do trzeciej fazy awansują triumfatorzy czterech grup oraz dwie ekipy z najlepszym bilansem.



- Mogę tylko powiedzieć, że będziemy się starać wygrać każdy kolejny mecz i każda inna drużyna powie to samo, bo po to się tu zebraliśmy. Mamy przewagę tego, że mamy pięć zwycięstw i tego, że jesteśmy już w Warnie, graliśmy na tej hali, możemy się regenerować. A wszystkie inne zespoły będą po podróżach. To też ma wpływ. My będziemy się regenerować, a oni będą lecieć samolotem. To też jest ważne. Kto zachowa więcej sił, ten w końcowym rozrachunku będzie lepszy - skomentował Kubiak.

Źródło: PAP/EPA Kubiak blokuje. Za jego plecami Bieniek