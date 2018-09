Wygrali mecz o życie. Polacy awansowali





Foto: Maciej Kulczyński/PAP | Video: PAP/Maciej Kulczyński Polska pokonała Serbię

Polscy siatkarze uratowani. W decydującym meczu pokonali reprezentację Serbii nadspodziewanie gładko 3:0 i awansowali do najlepszej szóstki mistrzostw świata.

To był mecz o życie Polaków. Po porażce z Francją, a wcześniej wpadce z Argentyną, znaleźli się nad przepaścią. Z drugiego miejsca w grupie H wypchnęli ich Francuzi, którzy kilka godzin wcześniej rozprawili się z Argentyńczykami.



Sytuacja tak się ułożyła, że Orły Vitala Heynena musiały decydujący mecz wygrać, aby myśleć o najlepszej szóstce turnieju (zwycięzcy czterech grup i dwa najlepsze zespoły z drugich miejsc). Porażka oznaczała pakowanie walizek i powrót do kraju. Rywalem byli Serbowie, którzy już wcześniej zapewnili sobie awans.



Polacy zaczęli wyśmienicie. To był inny zespół niż dzień i dwa wcześniej. Perfekcyjnie funkcjonowała zagrywka. Szaleli Bartosz Kurek, Artur Szalpuk i Michał Kubiak, który wreszcie wyzdrowiał. Kapitana brakowało w poprzednich meczach.

Źródło: Maciej Kulczyński/PAP Michał Kubiak wyzdrowiał

Polska maszyna odjechała

Serbowie mieli problem z odbiorem. Efekt? Odskakiwaliśmy Serbom. Najpierw na dwa (4:2), za chwilę na pięć (8:3), a nawet na sześć punktów przewagi (17:11). Tego nie można było zepsuć. Kurek kończył niemal wszystkie ataki, a gdy trzeba było, bezczelnie kiwał przy siatce rozgrywający Fabian Drzyzga. Pierwszy set dla Polski. 25:17. Takiego otwarcia meczu mało kto się spodziewał.



Polacy poszli za ciosem. W drugim secie do świetnej zagrywki dołożyli szczelny blok. Aleksandar Atanasijević miał prawo czuć bezradność, bo co rusz nadziewał się na mur w postaci rąk złożonych przez Piotra Nowakowskiego i Jakuba Kochanowskiego. Przewaga rosła. Było 10:5, za chwilę 15:9.

Trener rywali Nikola Grbić wyrywał sobie włosy z głowy, próbował coś zmieniać, posyłał na parkiet rezerwowych, ale wszystko na nic. Drugi set był pod kontrolą Polaków. Wygrali go do 16. Nokaut.

Źródło: Maciej Kulczyński / PAP Atakuje Bartosz Kurek

Jak nakręceni

Dalej grali jak nakręceni. Trzecią partię zaczęli od prowadzenia 3:1. Pomógł blok najpierw Nowakowskiego, a później Kurka. Polska maszyna odjeżdżała, a do tego Serbowie oddawali punkty za darmo - to Ivan Kostić wpadł na siatkę, to Nikola Rosić przepuszczał zagrywkę.

Polacy deklasowali. Rywale mylili się na potęgę. Autowy bok Serbów i 11:4, Petar Krsmanović w aut i 14:7, do tego Szalpuk trafił po bloku gdzieś w dziewiąty metr i było 16:8. Tutaj nic złego nie mogło się stać. Nowakowski na koniec "wbił gwoździa", wykorzystując drugi meczbol i można było świętować. Plan minimum wykonany.

Biało-Czerwoni awansowali z pierwszego miejsca, a Serbowie z drugiego. Do trzeciej rundy dostały się również zespoły USA, Brazylii, Włoch i Rosji.

Walka o przejście do półfinałów toczyć się będzie od środy do piątku w Turynie. Losowanie grup trzeciej rundy zaplanowano na poniedziałek, na godz. 11.

Polska - Serbia 3:0 (25:17, 25:16, 25:14)



Druga runda - Grupa H miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. POLSKA 8

6 2 21-9 19 2. Serbia 8 6 2 20-12 17 3. Francja 8

5 3

21-11 18 4. Argentyna 8

3 4 14-19 8 O miejscu decyduje liczba zwycięstw, liczba punktów, stosunek setów, małych punktów i na końcu bezpośrednie spotkanie