Siatkarze znów pokonani. Są pod ścianą

Polscy siatkarze podjęli walkę w najmniej spodziewanym momencie, bo dopiero w trzecim secie. Pierwsze dwa przegrali gładko, podobnie było w czwartej partii. Porażka 1:3 z Francją poważnie skomplikowała sprawę ich awansu do kolejnej rundy mistrzostw świata.

Warunek był prosty. Polacy musieli zwyciężyć za trzy punkty, żeby nie oglądać się na innych rywali. Sprawę pokpili sobie sami po porażce z Argentyńczykami. Piątkowy wynik 2:3 był sensacyjny, okoliczności tie-breaka wręcz szokujące, bo mistrzowie świata prowadzili 14:11, by później pozwolić rywalom zdobyć pięć punktów z rzędu.

"Gest Kozakiewicza" po meczu z Polską. Trener ukarany Trener... czytaj dalej » Z Francją Biało-Czerwoni zaczęli od prowadzenia 3:0, jakby chcieli pokazać, że argentyński dramat wymazali z pamięci. To był jednak początek drugiego. Damian Schulz został zablokowany przez Kevina Le Roux i było 5:7. W kolejnych akcjach Artur Szalpuk nie nabił rywali, potem sam został zablokowany. Przy wyniku 5:10 zareagował trener Vital Heynen. Przerwa nic nie dała. Francuzi do końca pozwolili Polakom zdobyć zaledwie 15 punktów.

Jeden zryw

W drugiej partii równorzędna walka zakończyła się po zatrzymaniu Schulza. Znów Heynen poprosił o czas na żądanie, ale zawodnikom dał chwilę dla siebie. Sam konsultował się ze współpracownikami. I postanowił wezwać Michała Kubiaka. Kapitan reprezentacji od kilku dni zmagał się z przeziębieniem, zabrakło go w pojedynku z Argentyną. Selekcjoner zapowiadał, że Kubiak, owszem, będzie wśród rezerwowych, ale na boisko nie wejdzie. Przyjmujący, choć skończył od razu pierwszą akcję, gry zespołu nie odmienił. Skończyło się porażką do 18.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński N’Gapeth robił, co chciał z polskim blokiem



Sytuacja się skomplikowała. Obrońcy tytułu byli pod ścianą, miejsca na kolejne błędy już nie było. I nagle coś drgnęło. Szalpuk się rozkręcił. Po jego skutecznych akcjach Polacy prowadzili 16:13. Mimo przewagi, nerwy były do końca. Po ataku Dawida Konarskiego było już 23:21, zaraz 24:22. Drugą piłkę setową wykorzystał Jakub Kochanowski.

Po przegranej z Argentyną: żal możemy mieć tylko do siebie Broniący tytułu... czytaj dalej » Heynena, schodząc przy prowadzeniu 8:6 na pierwszą przerwę techniczną czwartego seta, wyglądali na piekielnie zmobilizowanych. Walka trwała bowiem punkt za punkt. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy Ervin N'Gapeth, gwiazdor Francuzów, obił blok, później akcję powtórzył i było 10:14. N'Gapeth był nie do zatrzymania. Do tego prowokował Polaków, zwłaszcza Kubiaka. Biało-Czerwoni zareagować nie potrafili, zmiany nie pomagały. Mistrzowie świata znów ulegli do 18.

Muszą wygrać

Polaków w niedzielę czeka mecz o wszystko z Serbią, liderem grupy H, która zgromadziła 17 punktów. Punkt mniej mają Biało-Czerwoni. Trójkolorowi (15) zaś zmierzą się z najsłabszą w stawce Argentyną (8).

Do trzeciej rundy MŚ awansują drużyny z pierwszego miejsca z każdej z czterech grup oraz dwie ekipy z drugiej pozycji z najlepszym bilansem.

Polska - Francja 1:3 (15:25, 18:25, 25:23, 18:25)