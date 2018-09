Pierwszy trening i niemiła niespodzianka. Siatkarze wracali z siłowni taksówkami





Polscy siatkarze są po pierwszych zajęciach w Warnie, gdzie od środy będą brać udział w mistrzostwach świata. Zmierzyli się też z pierwszymi niedociągnięciami organizacyjnymi.

Wygrany turniej, ale są rezerwy. "Nikt z nas nie pokazał jeszcze stu procent możliwości" - Po tym turnieju... czytaj dalej » Z treningu na siłowni musieli wracać taksówkami. Nietypowy środek transportu to efekt tego, że organizatorzy nie zapewnili Polakom autokaru na powrót. Broniący tytułu siatkarze nie przywiązywali wagi do tego zdarzenia. Bułgarzy, będący współorganizatorem mistrzostw, są grupowym rywalem drużyny trenera Vitala Heynena.



- W Polsce przeważnie jest podstawiony dla drużyny piękny autokar, błyszczący i świecący, a gdzieniegdzie musimy jeździć taksówkami. Trener uczulał nas przed i po przyjeździe, że na pewno spotka nas wiele trudności od strony organizacyjnej i żebyśmy nie brali tego za bardzo do siebie, tylko skupiali się wyłącznie na tym, co mamy robić - zaznaczył Paweł Zatorski.

Łapią świeżość

Zajęcia na siłowni trwały półtorej godziny, tak samo jak pierwszy trening w hali, który zakończył się późnym popołudniem.



- Trochę się zmęczyliśmy, ale Vital mocno skupia się na tym, byśmy łapali świeżość, bo czas najwyższy - dodał reprezentacyjny libero.



We wtorek polscy siatkarze będą trenować w hali dopiero od godz. 20 czasu miejscowego. - To dosyć późno, więc dzień będzie się dłużył jak flaki z olejem - skwitował Michał Kubiak.



Kapitan polskiej ekipy chwalił za to hotel w Złotych Piaskach, w którym zostali ulokowani.



- Hotel jest zdecydowanie lepszy niż nas do tego przyzwyczaili organizatorzy w Warnie, bo zawsze spaliśmy w dramatycznych warunkach. Mamy opaski all inclusive - śmiał się Kubiak.



- A mówiąc poważnie, to ważne, że dobrze się czujemy w tym hotelu. Wszystko jest tak, jak być powinno. Nikt nie narzeka, ale przyjechaliśmy tu nie na wakacje, ale żeby grać i wygrać - zastrzegł.

Siatkarze reprezentacji Polski poprzednio w warneńskim Pałacu Kultury i Sportu grali w czerwcu ubiegłego roku, w turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Światowej. Wówczas dwa mecze przegrali, a jeden zakończył się ich zwycięstwem. Trzy lata temu zaś rozgrywali tu mecze fazy grupowej mistrzostw Europy. Odnieśli wówczas trzy wygrane.



W środę w Warnie zagrają z Kubą.

- Nasze wspomnienia związane z tą halą są przeplatane szczęściem i porażkami. Może nie trzeba jej odczarować, bo wygraliśmy mecze grupowe mistrzostw Europy, ale nie ma to dla nas znaczenia. Jesteśmy nową drużynę i skupiamy się na tym, co jest w chwili obecnej - podkreślił Zatorski.



Analiza gry Kubańczyków zaplanowana jest na wtorek. Później Polaków czekają jeszcze mecze z Portoryko, Finlandią, Iranem i Bułgarią.

Mistrzostwa świata odbędą się w trzech bułgarskich miastach - Warnie, Sofii i Ruse oraz sześciu włoskich - Rzymie, Florencji, Bari, Mediolanie, Bolonii i Turynie.

Potrwają do 30 września, a decydujące mecze odbędą się w Turynie.

Skład reprezentacji Polski:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz;

przyjmujący: Michał Kubiak, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek;

środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski;

atakujący: Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Damian Schulz;

libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek.