Polacy zaczynają drugą rundę. "Kluczowy mecz"





Foto: PAP/Maciej Kulczyński | Video: PAP Polscy siatkarze jeszcze nie zostali pokonani

Polscy siatkarze wieczornym meczem z Argentyńczykami w Warnie rozpoczną udział w drugiej rundzie mistrzostw świata. Zwycięstwo za trzy punkty, czyli 3:0 lub w najgorszym wypadku 3:1, znacząco przybliży broniących tytułu Polaków do awansu do czołowej szóstki.

Polacy trenowali bez kapitana. "Ledwo wstaję z łóżka" Bez Michała... czytaj dalej » W drugiej fazie zmagań zaliczane są wyniki z pierwszego etapu imprezy. Stawia to polskich siatkarzy, którzy wywalczyli komplet punktów w pięciu meczach, w bardzo komfortowej sytuacji w grupie H. Na przeciwległym biegunie są Argentyńczycy, którzy mają w dorobku tylko dwie wygrane i sześć pkt.



- Włożyliśmy dużo zdrowia w to, żeby wygrać pięć dotychczasowych spotkań i byłoby trochę głupio nie wykorzystać tego. Tym bardziej, że mamy na pierwszy ogień Argentynę. Nie lekceważę tego zespołu, bo przyjadą bez presji, gdyż szanse na awans do szóstki mają znikome, a z takimi zespołami gra się ciężko - przestrzegał Michał Kubiak.

Kapitan opuścił czwartkowy trening ze względu na przeziębienie i gorączkę. Zarówno jednak on, jak i Fabian Drzyzga, który ma ostatnio kłopoty z plecami, będą gotowi na mecz z ekipą z Ameryki Południowej.

To ich wyróżnia

Wagę piątkowego spotkania dla dalszych losów Polaków podkreśla ich trener Vital Heynen.



- Mecz z Argentyną będzie kluczowy, tak jak w pierwszej rundzie kluczowy był pojedynek z Iranem. Jeśli wygramy, to zrobimy ogromny krok w kierunku awansu do trzeciej rundy. To nas wyróżnia na tle pozostałych ekip w grupie - zaznaczył Belg.



Argentyńczycy największe sukcesy odnosili w latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku - w 1988 roku wywalczyli brązowy medali olimpijski, a sześć lat wcześniej krążek MŚ z tego samego kruszcu. Cztery lata temu w czempionacie globu zostali sklasyfikowani na 11. pozycji. W ostatnim meczu z Polakami, którym było spotkanie fazy interkontynentalnej Ligi Narodów, przegrali 0:3. Wśród najbardziej znanych postaci tego zespołu są rozgrywający Luciano De Cecco i atakujący Facundo Conte. Ten drugi w przeszłości był zawodnikiem PGE Skry Bełchatów.



Do trzeciej rundy MŚ awansują drużyny z pierwszego miejsca z każdej z czterech grup oraz dwie ekipy z drugiej pozycji z najlepszym bilansem.



Mecz z Argentyńczykami rozpocznie się o godz. 19.40 czasu polskiego. Na godz. 16 zaplanowano pojedynek dwóch pozostałych uczestników grupy H - Francuzów i Serbów.

Druga runda - Grupa H miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. POLSKA 5 5 0 15-3 15 2. Serbia 5 4 1 14-7 12 3. Francja 5 3 2 13-7 11 4. Argentyna 5 2 3 10-11 6