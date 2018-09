Polacy w półfinale. Wystarczył jeden set





Foto: Maciej Kulczyński / PAP | Video: PAP/Maciej Kulczyński Polacy zagrają o medale MŚ

Wielki sukces siatkarzy na mistrzostwach świata. Polacy awansowali do półfinału. Wystarczyło, że urwali Włochom pierwszego seta. Później wkroczyli rezerwowi i przegrali 2:3.

Po rozbiciu w czwartek Serbii 3:0 w ruch poszły kalkulatory. Po skomplikowanych wyliczaniach - tych w siatkówce nie brakuje - okazało się, że Polakom nawet porażka ze współgospodarzami nie zamknęłaby drogi do półfinału MŚ. Wystarczyło wyszarpać jednego seta lub zdobyć więcej niż 60 tzw. małych punktów. To Włosi, wspierani przez swoich kibiców, byli pod ścianą.



Obrońcy tytułu nie przeciągali sprawy awansu. Z rywalami rozprawili się od razu, miażdżąc ich na otwarcie 25:14. Mistrzowie świata zdobywali punkty seriami, a gospodarze byli skrępowani, jak choćby po autowym ataku Filippo Lanzy z drugiej linii. Włosi ocknęli się na chwilę, ale Polacy dalej robili swoje. Po akcji Michała Kubiaka było 12:8 i przewaga już tylko rosła. Za moment kapitan Biało-Czerwonych sam zatrzymał Ivana Zajcewa, włoską armatę. Rywal odwrócił się, był wściekły z bezsilności. To być może był punkt kulminacyjny, choć przy stanie 14:8 jeszcze nie wszystko dla gospodarzy było stracone.



Polski pokaz siły trwał jednak w najlepsze. Ostatni upragniony punkt blokiem zdobył środkowy Piotr Nowakowski. Trener Vital Heynen zacisnął pięść, wszyscy jego gracze świętowali na boisku. Było po wszystkim, więc do boju ruszyli rezerwowi.

Radość polskich siatkarzy w meczu grupy J mistrzostw świata z Włochami w Turynie Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Polacy zagrają o medale MŚ Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Polacy Bartosz Kurek i Piotr Nowakowski oraz Filippo Lanza z Włoch Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Polacy Bartosz Kurek, Mateusz Bieniek i Michał Kubiak Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Polacy Mateusz Bieniek , Paweł Zatorski i Michał Kubiak oraz Osmany Juantorena i Simone Anzani z Włoch Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Bartosz Kurek oraz Filippo Lanza i Daniele Mazzone Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Polak Michał Kubiak i Ivan Zaytsev z Włoch Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Radość włoskich siatkarzy w meczu grupy J mistrzostw świata z Polakami w Turynie Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Bartosz Kurek i Osmany Juantorena Fot. Maciej Kulczyński / PAP

Polak Michał Kubiak oraz Simone Anzani i Ivan Zaytsev z Włoch Fot. Maciej Kulczyński / PAP



















Podjęli walkę

Drugi garnitur dotrzymywał kroku tylko na początku. W kolejnych akcjach zaczęli dominować Włosi, prowadząc w pewnym momencie 18:10. Pogromu nie było, ambitni Polacy odrobili część strat. Skończyło się porażką do 21. Heynen do podstawowej szóstki nie zamierzał wracać. Ze swoimi kluczowymi zawodnikami porozmawiał zresztą w trakcie drugiej partii. Wolał, żeby już się regenerowali na kolejny mecz.



Polacy skomentowali prowokacje Serba. "Trochę pajacował" Polscy siatkarze... czytaj dalej » Zmiennicy w kolejnym secie nieco zmazali plamę. Na drugiej przerwie technicznej prowadzili 16:13. Rozkręcał się atakujący Bartosz Kwolek, odważniej zaczął grać przyjmujący Aleksander Śliwka. Dynamicznie ze środka zbił Jakub Kochanowski i było 21:16. O przerwę na żądanie poprosił włoski szkoleniowiec Gianlorenzo Blengini. Zespołem nie wstrząsnął, mistrzowie świata wyszli na prowadzenie, wygrywając do 18.



I role znów się odwróciły. W piątkowy wieczór jeśli ktoś zwyciężał, to zdecydowanie, więc Włosi w czwartej partii pozwolili Polakom zdobyć 17 punktów.



Tie-break był wyłącznie sprawą prestiżową. Walka toczyła się punkt za punkt. Przy zmianie stron boiska Biało-Czerwoni wygrywali 8:6. Później przydarzył się zepsuty serwis Mateusza Bieńka, as w wykonaniu Gabriele Maruottiego. Remis i znów kolejne dwie wymiany dla Włochów - 8:10. Gospodarze odżyli po ataku w siatkę Kochanowskiego i asie serwisowym Zajcewa. Zwyciężyli 15:11.



Polacy zakończyli zmagania w grupie J na pierwszym miejscu, wyprzedzając Serbów. Ich rywalami w sobotnim półfinale będą Amerykanie (drugi zespół gr. I). W drugiej parze ekipa z Bałkanów zmierzy się z Brazylią (zwycięzca gr. I).



Włochy - Polska 3:2 (14:25, 25:21, 18:25, 25:17, 15:11)