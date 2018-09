Kapitan siatkarzy wyzdrowiał. "Każdy będzie gotowy w 200 procentach"





Polscy siatkarze w pełnym składzie zaliczyli pierwszy trening w Pala Alpitour w Turynie, w której od środy rozpoczną się mecze trzeciej rundy mistrzostw świata. Broniący tytułu Biało-Czerwoni walkę o awans do półfinału zainaugurują czwartkowym spotkaniem z Serbami.

Polacy do Turynu dotarli w poniedziałek późnym wieczorem - samolot, który miał ich zabrać z Warny do Sofii miał godzinne opóźnienie. Następnie zaliczyli szybką przesiadkę na lot do Mediolanu, a stamtąd udali się już autokarem do Turynu.



Trener Polaków: brąz? Nie, dziękuję Trener... czytaj dalej » - W długiej podróży ciężko pospać dłużej, bo co chwilę coś budzi. Po dotarciu do hotelu chyba nikt nie miał problemu z zaśnięciem - przyznał Bartosz Kwolek.



Od wtorku rozpoczęli przygotowania do udziału w fazie finałowej turnieju. W pierwszej części dnia zaliczyli wizytę na siłowni, w której brała udział cała czternastka zawodników. Podobnie było na popołudniowych zajęciach w hali.

Nowy obiekt

Normalnie ćwiczył już z kolegami Michał Kubiak, który w ostatnich dniach zmagał się z chorobą i dlatego opuścił mecz z Argentyną (2:3) w drugiej rundzie. Kapitan Biało-Czerwonych zapewnił we wtorkowe popołudnie dziennikarzy, że czuje się coraz lepiej. Tego dnia miał zakończyć kurację antybiotykową.



- Trochę już odpoczęliśmy. Nie chcemy na nic narzekać. Teraz już koncentrujemy się na meczu. Na szczęście te nasze kłopoty zdrowotne mijają i myślę, że każdy będzie gotowy w 200 procentach na następny mecz z Serbią, który będzie najważniejszy - zaznaczył drugi trener reprezentacji Polski Michał Mieszko Gogol.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Kubiak to kluczowa postać kadry



Spotkania dwóch pierwszych rund Biało-Czerwoni rozgrywali w Pałacu Kultury i Sportu w Warnie, gdzie na trybunach mogło zasiąść pięć tysięcy widzów. Hala ta została wybudowana w 1968 roku, a odnowiona trzy lata temu. Znacznie nowocześniejsza jest mogąca pomieścić trzy razy więcej widzów Pala Alpitour. Turyński obiekt został otwarty w 2005 roku.



- Ta hala przypomina mi tę w Lille, w której rozgrywaliśmy w lipcu mecze turnieju finałowego Ligi Narodów - ocenił Gogol.



Trafili na Polskę, są zadowoleni. "To nie ta jakość" We Włoszech z... czytaj dalej » Kwolek nie chciał oceniać, który z obiektów jest lepszy. - Każda hala jest dobra, gdy można w niej znaleźć punkty odniesienia - zaznaczył.

Mobilizacja w zespole

Awans do czołowej szóstki, która będzie rywalizować w Turynie w najbliższych dniach, mistrzowie świata zapewnili sobie efektownym i szybkim zwycięstwem 3:0 w drugiej rundzie nad Serbami. Ekipa z Bałkanów będzie też ich rywalem w pierwszym meczu trzeciej fazy zmagań.



- O tym niedzielnym meczu z Serbami trzeba jak najszybciej zapomnieć, bo ten kolejny na pewno będzie dużo cięższy. Musimy się skoncentrować od początku tak, jak zrobiliśmy to ostatnio - zakończył Gogol.

Terminarz trzeciej rundy MŚ:

Grupa J

środa, 26 września

Włochy - Serbia, godz. 21.15

czwartek, 27 września

Polska - Serbia, godz. 20.30

piątek, 28 września

Włochy - Polska, godz. 21.15

Grupa I

środa, 26 września

Brazylia - Rosja, godz. 17.00

czwartek, 27 września

USA - Rosja, godz. 17.00

piątek, 28 września

Brazylia - USA, godz. 17.00