Drzwi do "czwórki" otwarte. Nawet porażka może dać awans





Polacy są blisko awansu do półfinału

Przed ostatnim meczem trzeciej fazy mistrzostw świata polscy siatkarze są w komfortowej sytuacji. Już jeden wygrany set z Włochami da im pierwsze miejsce. Awans będzie możliwy nawet, jeśli nie zwyciężą żadnej partii.

O kolejności w grupie decyduje liczba zwycięstw, zdobytych punktów, wyższy stosunek setów i małych punktów, a dopiero na końcu lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Awans uzyskują dwie drużyny.

Trzecia runda - grupa J miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty małe punkty (ratio)

1. Polska

1

1 0 3-0 3 81-74 (1.094)

2. Serbia 2 1 1 3-3 3 149-134 (1.111)

3. Włochy

1

0 1

0-3 0 53-75 (0.706)

O miejscu decyduje liczba zwycięstw, liczba punktów, wyższy stosunek setów, wyższy stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie

Bezbłędni Polacy. Jedną nogą w półfinale Wymarzony... czytaj dalej » Pewna gry w półfinale jest już Serbia, która najpierw w świetnym stylu rozbiła Włochów 3:0, a potem w takim samym stosunku przegrała z Polakami. Biało-Czerwonym zwycięstwo nie dało jeszcze przepustki do półfinału. To jednak oni są liderem grupy i sprawę awansu z pierwszego miejsca mają w swoich rękach.

Do utrzymania pozycji lidera potrzebują niewiele. Plan minimum to wygranie jednej partii. Przy rezultacie 1:3, każda z drużyn będzie miała po tyle samo punktów i o kolejności zadecyduje liczba ugranych setów, których najwięcej będą mieli na koncie nasi siatkarze.

Matematyka i małe punkty

Porażka 0:3 też może dać awans. Ale przy spełnieniu warunków. W całym spotkaniu Biało-Czerwoni będą musieli zdobyć co najmniej 61 punktów, unikając przy tym gry na przewagi. Przepustkę do półfinału - i to być może nawet z pierwszego miejsca - da im wówczas stosunek małych punktów (zdobytych do straconych, tzw. ratio).

O kolejności w drugiej grupie zadecyduje piątkowy mecz Brazylii ze Stanami Zjednoczonymi. Zwycięzca zajmie pierwsze miejsce i spotka się z drugą drużyną naszej grupy. Półfinały w sobotę. Finał i mecz o trzecie miejsce w niedzielę.

Rachunki do wyrównania

Biało-Czerwoni zapewniają, że w piątek (mecz 21.15) interesuje ich tylko wygrana. Z Włochami mają rachunki do wyrównania, o czym po meczu z Serbami mówił nasz środkowy - Piotr Nowakowski.

Chodzi o Puchar Świata w 2015 roku. Wówczas Polacy przegrali z nimi na koniec występu 1:3 i mimo wygrania wszystkich wcześniejszych spotkań zajęli trzecie miejsce w tej imprezie, a kwalifikację do turnieju olimpijskiego dawały tylko dwie pierwsze lokaty. - Ci z nas, którzy brali udział w tamtej imprezie, bardzo przeżyli ową porażkę. Mam nadzieję, że wynik w piątek będzie podobny jak z Serbią - podkreślił Nowakowski.