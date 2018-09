Pięć zagrywek na wagę zwycięstwa. "W takich meczach najbardziej buduje się drużyna"





»

W trzecim secie wszedł na parkiet przy prowadzeniu Iranu 22:20. Zaserwował pięć razy z rzędu i chwilę później to Polacy cieszyli się z wygranej w ważnym spotkaniu grupowym mistrzostw świata. Kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie gdyby nie wejście Jakuba Kochanowskiego. - W takich meczach najbardziej buduje się drużyna - zaznaczył jeden z głównych bohaterów zespołu Biało-Czerwonych.

Zarówno Biało-Czerwoni, jak i Irańczycy byli przed tym starciem niepokonani w grupie D i wiadome było, że triumfator tej konfrontacji znacząco się przybliży do awansu do drugiej rundy z pierwszego miejsca w tabeli.

Pięć razy z rzędu

Kochanowski spotkanie zaczął w kwadracie dla rezerwowych, ale od połowy drugiego seta na stałe zajął miejsce Mateusza Bieńka. Poza czterema skutecznymi atakami i blokiem popisał się także w końcówce spotkania serią trudnych zagrywek. W polu serwisowym znalazł się przy stanie 20:22. Najpierw posłał asa, a potem jego kolejne zagrywki sprawiały przeciwnikom duże kłopoty, dzięki czemu koledzy z zespołu kończyli kontrataki. Biało-Czerwoni odwrócili wynik i wygrali 25:22.



- Dziękuję za pochwały, ale najważniejsze, że wygraliśmy szybko w trzech setach. W takich meczach najbardziej buduje się drużyna. To, że wytrzymaliśmy i przeszliśmy razem taką batalię, to na pewno zaowocuje w przyszłości - zapewnił 21-letni zawodnik.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Koledzy gratulują Kochanowskiemu

Pochwały otrzymał nawet od selekcjonera Polaków. - Zagraliśmy bardzo dobrze dwa pierwsze sety, a w trzecim...mieliśmy Kubę Kochanowskiego. To z jego pomocą wytrzymaliśmy w kluczowym momencie i przy jego zagrywce zdobyliśmy pięć kolejnych punktów. Czasem potrzebne jest szczęście, ale nie graliśmy źle. Cieszę się, że drużyna pokazała, że jest w niezłej formie. Utrzymywaliśmy kontrolę nad spotkaniem. Dlaczego nie prowokowałem rywali? Po co? Przez pierwsze dwa sety nie miałem nic do roboty - podkreślił Vital Heynen. Popis Polaków na mistrzostwach świata. Rozbili najmocniejszego rywala w grupie Spodziewano się... czytaj dalej »

"Podwójny zysk"

- Bardzo ważne było, by zachować spokój i koncentrację oraz nie dać się sprowokować i wyprowadzić z równowagi. Irańczycy mają swoje atuty, które długimi fragmentami pokazywali, ale na tym tle udowodniliśmy, że jesteśmy lepszym zespołem. Takie zwycięstwa i wygrane sety bardzo cieszą, bo na pewno nie zawsze będziemy grać perfekcyjnie na tym turnieju. A jeśli potrafimy wygrać trzecią partię po takiej końcówce, to tylko podwójny zysk - podkreślił z kolei nasz atakujący Bartosz Kurek.

Na koniec pierwszego etapu mundialu Polaków czeka wtorkowe starcie z Bułgarami, którzy organizują turniej razem z Włochami. Nasi siatkarze potrzebują dwóch wygranych setów, by do kolejnego etapu rywalizacji awansować z pierwszego miejsca w grupie.

- Ważne, żebyśmy w meczu z Bułgarią koncentrowali się na własnej grze, nie na problemach rywali, a tylko i wyłącznie na sobie - stwierdził rozgrywający Fabian Drzyzga.