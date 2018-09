Gospodarze mistrzostw zaskoczeni. Hit "polskiej" grupy dla Iranu





Pierwszy hit w grupie D, w której występują polscy siatkarze, na mistrzostwach świata za nami. Irańczycy niespodziewanie za trzy punkty ograli współgospodarzy turnieju Bułgarów.

Oba zespoły wygrały swoje pierwsze mecze w grupie D po 3:0. Bułgarzy pokonali Finlandię, a Irańczycy Portoryko. Czwartkowy hit w Warnie był ważny nie tylko dla tych drużyn, ale i Polaków, którzy w dwóch meczach (z Kubą i Portoryko) odnieśli dwa zwycięstwa. Z każdej grupy do kolejnej rundy awansują po cztery najlepsze ekipy. Wiadomo jednak, im wyższe miejsce, tym lepiej.

Bez lidera ani rusz

Irańczycy nie przestraszyli się gospodarzy. Co więcej, od początku meczu to oni pokazali większą jakość i serce do gry, jakby grali u siebie. Bułgarzy wyglądali na bardzo spiętych, w ataku ich rywali nie do zatrzymania był Mohammad Javad Manavinejad, zdobywca łącznie 16 punktów. W pierwszych dwóch setach Iran zyskał solidną zaliczkę w postaci nawet pięciu punktów i już jej nie oddawał. Stąd zwycięstwa do 22 i 20.

Dopiero gdy Bułgarzy znaleźli się pod ścianą, nastąpiło przebudzenie. Sygnał dał Todor Skrimow, autor 17 punktów. Zespół Plamena Konstantinowa nie dał wydrzeć sobie zwycięstwa - do 22.

Niesieni żywiołowym dopingiem gospodarze byli na fali - w czwartej odsłonie prowadzili trzema punktami i wydawało się, że o zwycięstwie przesądzi tie-break. Jednak niedługo później z parkietu musiał zejść Skrimow, którego łapały skurcze. To Bułgarom podcięło skrzydła. W końcówce Irańczycy wyszli na trzypunktowe prowadzenie, które powiększyli. Ostatecznie wygrali do 19 i w całym meczu 3:1.

Zwycięstwo za trzy punkty Iranu stawia Bułgarów w nieco trudniejszej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami. W grupie z kompletem sześciu punktów prowadzą Polacy i Irańczycy. W piątek Biało-Czerwoni mają dzień przerwy, a w sobotę zmierzą się z Finami.

Iran - Bułgaria 3:1 (25:22, 25:20, 22:25, 25:19)