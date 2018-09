Siatkarze na ostatniej prostej. "Mamy trudnych rywali. Są powody do zmartwień"





- Mamy bardzo trudnych rywali grupowych, z którymi trzeba wygrać. To sprawia, że mam wiele zmartwień. W tym momencie jednak nie mam pojęcia, co mógłbym jeszcze zmienić - przyznał trener polskich siatkarzy Vital Heynen. Od środy Biało-Czerwoni rozpoczną walkę w mistrzostwach świata.

Pierwszym rywalem broniących tytułu Polaków będzie Kuba. Kadra jest już w Warnie, gdzie przygotowuje się do meczów. Żaden z zawodników nie ma problemów ze zdrowiem i to najbardziej cieszy Heynena, który - jak sam przyznał - ma jednak powody do zmartwień.

Pierwszy trening i niemiła niespodzianka. Siatkarze wracali z siłowni taksówkami Polscy siatkarze... czytaj dalej » - Mamy bardzo trudnych rywali grupowych, z którymi trzeba wygrać. To sprawia, że mam wiele zmartwień. W tym momencie jednak nie mam pojęcia, co mógłbym jeszcze zmienić. Chłopaki czują się dobrze, ja także. Już nie mogę się doczekać środowego spotkania, żeby zobaczyć jak będą wyglądały efekty naszej pracy z ostatnich tygodni. Jak tylko zacznie się ten mecz, to później będę reagować w zależności od rozwoju wypadków - przyznał belgijski selekcjoner.

Docenia przeciwnika

Co już wie o Kubańczykach? - Obejrzałem wiele spotkań tej drużyny. Mają młodych, bardzo dobrych skrzydłowych. Byłem pod wrażeniem poziomu, jaki prezentują. Nie możemy pozwolić, by mieli oni dobrze wystawione piłki do siatki, bo wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że skończą akcję punktem. Pozostaje mieć nadzieję, że siatkówka to nie tylko atak - wyjaśnił Heynen.

Później Polaków czekają jeszcze starcia grupowe z Portoryko, Finlandią, Iranem i Bułgarią, współgospodarzem turnieju.

- Uważam, że Kuba właśnie będzie bardzo trudnym rywalem, Bułgaria może nie ma teraz wielkich gwiazd, ale jako cała drużyna również jest niebezpieczna. Tak naprawdę nie ma sensu dzielenie przeciwników na teoretycznie łatwiejszych i trudniejszych, bo jak powtarzamy - przy obowiązującym w tej imprezie systemie każdy punkt się liczy i każdy mecz trzeba wygrać - zakończył trener Biało-Czerwonych.

Dwóch gospodarzy

Mistrzostwa świata odbędą się w trzech bułgarskich miastach - Warnie, Sofii i Ruse oraz sześciu włoskich - Rzymie, Florencji, Bari, Mediolanie, Bolonii i Turynie.

Potrwają do 30 września, a decydujące mecze odbędą się w Turynie.

Skład reprezentacji Polski:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz;

przyjmujący: Michał Kubiak, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek;

środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski;

atakujący: Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Damian Schulz;

libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek.