Z Serbami o wszystko. "Trzeba pokazać jaja"

- Będziemy gotowi, by wyjść i się naparzać z nimi - zapewnia przed meczem z Serbami rozgrywający Polaków Fabian Drzyzga. Broniący tytułu Biało-Czerwoni, by awansować do najlepszej szóstki bez względu na wyniki innych spotkań, muszą w dowolnym stosunku wygrać.

Siatkarze Vitala Heynena po zdobyciu kompletu punktów w pierwszej rundzie mieli bardzo dogodną pozycję, by wywalczyć awans do trzeciej fazy zmagań. Sytuację skomplikowały jednak dwa przegrane mecze w grupie H - niespodziewana piątkowa porażka z Argentyną 2:3, a następnie z Francją 1:3.

W efekcie stracili pierwsze miejsce w tabeli na rzecz Serbii, która zapewniła już sobie miejsce w szóstce, obok Włochów, Brazylijczyków i Amerykanów. Siatkarze się zacięli. "Jest w nas dużo złości" Po porażce z... czytaj dalej »

"Będziemy się bić"

Zwycięstwo Polaków w meczu kończącym zmagania w II rundzie z ekipą z Bałkanów, sprawi, że zapewnią sobie miejsce w czołowej szóstce turnieju. Porażka może ich wykluczyć z dalszej rywalizacji, gdyż Francuzi mają już tylko punkt mniej, a zagrają tego dnia z Argentyną.

- Mamy ostatnią szansę. Mam nadzieję, że jej nie zmarnujemy. Nie mam pojęcia, co trener Grbić wykombinuje. Czy da odpocząć podstawowym graczom, czy będzie grał pierwszą szóstką. Nie mamy na to wpływu, musimy wyjść i walczyć. Serbia - jak każda drużyna - jest do pokonania - zaznaczył środkowy Mateusz Bieniek.

- Będziemy gotowi, by wyjść i się naparzać z nimi. Wiemy, jakim narodem są Serbowie. Nie są ludźmi, którzy mają coś gdzieś. Wyjdziemy z wszystkim, co mamy - z serduchem i charakterem i będziemy się bić. Możemy to przegrać, bo to jest sport, ale nie możemy zawieść kibiców i samych siebie. Trzeba wyjść i pokazać jaja od początku do końca - zapowiedział buńczucznie Drzyzga.

Źródło: EPA/VASSIL DONEV Polscy siatkarze muszą być razem

Nawet porażka może dać awans

Los Biało-Czerwonych jest w ich rękach. Sami rozpoczną spotkanie o godzinie 19.40 czasu polskiego. Ale już wcześniej mogą im pomóc grupowi rywale. Pomocną dłoń wyciągnąć mogą niemający już szans na awans Argentyńczycy, jeśli pokonają faworyzowanych Francuzów (lub przynajmniej urwą im punkt, ale wówczas ekipa Heynena będzie musiała wygrać minimum dwa sety z Serbami).

Polacy muszą także obserwować zmagania w pozostałych grupach, bowiem do "szóstki" awansują zwycięzcy czterech grup i dwie najlepsze drużyny z drugich lokat. Obecnie mają najlepszy bilans z tego grona. Drzyzga przestrzega przed poleganiem na innych w takich sytuacjach.

- Najważniejsze, żeby w niedzielę wszyscy w naszej ekipie zagrali na swoim poziomie. Wciąż wszystko jest w naszych rękach, to najlepsza wersja. Z historii wiem, że jak mamy na kogoś liczyć, to kończy się to fatalnie - podsumował.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Co wymyśli Vital Heynen?

Co z kapitanem?

Nie wiadomo jeszcze, czy w polskim zespole zagra Michał Kubiak, który z powodu choroby opuścił mecz z Argentyną, a z Francją wchodził fragmentami w trzech partiach. W sobotę Heynen zapowiadał, że da więcej pograć zmiennikom, a wszystkie siły koncentruje na niedzielnej konfrontacji z Serbami.

Druga runda - Grupa H miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. Serbia 7 6 1 20-9 17 2. POLSKA 7

5 2 18-9 16 3. Francja 7

4 3

18-11 15 4. Argentyna 7

3 4 13-16 8 Grupa H MŚ - terminarz 21.09, piątek

Serbia

3:2

Francja Polska 2:3 Argentyna 22.09, sobota

Serbia

3:0

Argentyna Polska

1:3

Francja

23.09, niedziela Francja 16:00

Argentyna Polska 19:40 Serbia