Ograli Włochów, straszą Polaków





»

Serbscy siatkarze w efektowny sposób rozpoczęli udział w trzeciej rundzie mistrzostw świata, pokonując gładko w Turynie współgospodarzy Włochów 3:0. W czwartek zagrają z Polakami i choć do awansu wystarczy im punkt, to nie zamierzają ograniczać się do planu minimum.

Ekipa z Bałkanów zaprezentowała się zgoła inaczej niż w niedzielnym starciu na zakończenie drugiej rundy, w którym po bardzo słabej grze uległa Biało-Czerwonym w trzech partiach. Wówczas trener Nikola Grbić tłumaczył, że jego siatkarzom brakowało energii, a on był bezradny. Porównał to do sytuacji, gdy próbuje się wyciskać cytrynę, w której nie ma już soku. - Teraz cytryna miała go w sobie więcej - podkreślił. Środkowy reprezentacji o szansach na półfinał: teoretycznie nasza grupa jest łatwiejsza Jakub Kochanowski... czytaj dalej »

Zniszczyli ich zagrywką

W środowy wieczór zdemolowali współgospodarzy czempionatu zagrywką. W całym spotkaniu posłali dziesięć asów, a wiele razy ich serwisy sprawiały duże kłopoty rywalom, którzy nie byli w stanie skończyć akcji. Bezradni byli wobec tego dwaj gwiazdorzy gospodarzy - Osmany Juantorena i Ivan Zaytsev. W efekcie skończyło się wygraną Serbów w setach do - kolejno - 15, 20 i 18.

- Kluczowym elementem była defensywa, ponieważ rywale praktycznie nie byli w stanie zaatakować tak, by piłka nie została dotknięta przez nasz blok lub obronę. Dobra postawa w tym aspekcie przekładała się na wszystko - serwis, blok i atak. Zagraliśmy niemal perfekcyjnie - podsumował serbski szkoleniowiec.

Jeden z zawodników zwycięskiej ekipy - Srecko Lisinac - zaznaczył, że jego drużyna zrobiła to, co Biało-Czerwoni trzy dni wcześniej w meczu z jego reprezentacją. - Polacy zagrali wtedy bardzo dobrze i nie pozwolili nam wtedy swoją zagrywką złapać rytmu i grać szybko oraz równo. Nasza zagrywka była bardzo mocna od początku. Gdy były szanse, by rywale wrócili do gry, to im nie pozwalaliśmy na to - dodał.

Źródło: EPA/ANDREA DI MARCO Ivan Zaytsev był bezradny

Grę Serbów chwalił także trener Włochów Gianlorenzo Blengini. - Po pierwsze rywale zagrali niesamowity mecz, niemal perfekcyjny. My zaś zatraciliśmy pewność siebie i byliśmy trochę nerwowi, brakowało nam cierpliwości. Teraz czeka nas starcie o życie z Polakami. Musimy w nim pokazać znacznie więcej - zaznaczył.

Chcą rewanżu

Zanim do niego dojdzie, w czwartek Polacy zmierzą się z Serbami. Ekipa z Bałkanów potrzebuje zapisać na swoim koncie tylko punkt, by mieć pewność awansu do półfinału. Trener Grbić jednak nie zamierza ograniczać się do planu minimum. Chce wysokiego zwycięstwa. - Myślę, że trzy punkty byłyby wystarczające - odparł.



W podobnym tonie wypowiedział się Uros Kovacević. - W pojedynku z Polską zaczniemy od zera i będziemy walczyć o zanotowanie takiego samego wyniku jak z Włochami - zadeklarował.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Polscy siatkarze trenowali w Turynie

- Prawdziwa jest zarówno ta dzisiejsza Serbia, jak i ta niedzielna. Liczę, że ta dzisiejsza pozostanie do końca mistrzostw. Zawsze potrzebujemy meczu, w którym nam się nic nie udaje. Następnego dnia postanowiliśmy się zresetować i grać najlepszą siatkówkę - zaznaczył Lisinac.



Grupa J MŚ - terminarz 26.09, środa

Włochy

0:3

Serbia 27.09, czwartek

Polska

20:30

Serbia 28.09, piątek Włochy 21:15

Polska