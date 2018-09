Do obrony złota jeden krok. Pięciu siatkarzy pamięta triumf z Brazylią





Polskich siatkarzy już tylko jeden mecz dzieli od obrony tytułu mistrzów świata. Biało-Czerwoni w wieczornym finale zmierzą się w Turynie z Brazylijczykami, których pokonali także w decydującym spotkaniu poprzedniej edycji mistrzostw świata. Pięciu zawodników z obecnej ekipy pamięta finał w katowickim Spodku.

Droga siatkarzy Vitala Heynena do niedzielnego meczu o złoty medal była kręta. Zaczęli od zwycięskiej passy w pierwszej rundzie - w pięciu spotkaniach wywalczyli komplet punktów. Jednak w drugiej części zmagań przyszły porażki z Argentyną i Francją, po których ich sytuacja znacząco się skomplikowała. W "meczu o życie" pokonali Serbów, a w trzeciej fazie turnieju powrócili do zwycięskiej serii.



Tym samym belgijski trener z nawiązką zrealizował plan wyznaczony przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Władze federacji bowiem jako cel wskazały awans do czołowej szóstki. Belg jest o krok od powtórzenia sukcesu Stephane'a Antigi. Francuz objął posadę szkoleniowca Biało-Czerwonych w 2014 roku i w pierwszym roku pracy sięgnął z nimi po złoto MŚ.

Pięciu pamięta

Było to 21 września 2014 roku. W katowickim Spodku Biało-Czerwoni ograli ówczesnych obrońców tytułu Brazylijczyków 3:1, mimo że pierwszego seta wygrali łatwo, do 18 Canarinhos. Kolejne partie to już popis ekipy francuskiego szkoleniowca. Efekt? Wygrane do 22, 23 i 22.

Bohaterem spotkania był Mateusz Mika, autor 22 punktów. Siatkarza grającego obecnie w Asseco Resovii Rzeszów nie ma we Włoszech, ale jest pięciu innych zawodników z mistrzowskiej drużyny francuskiego szkoleniowca. To Piotr Nowakowski, Fabian Drzyzga, Paweł Zatorski, Dawid Konarski i Michał Kubiak. Najbardziej do tytułu przysłużył się Nowakowski, który zdobył 10 punktów.

Źródło: Bartłomiej Zborowski / PAP / EPA Finał w 2014 roku. Polacy ograli Brazylię 3:1

"Oberek kontra samba"

Od tego czasu Polacy rywalizowali z Canarinhos jeszcze cztery razy i tylko raz udało im się triumfować. Niedzielny mecz będzie jednak inny. Co dzieje się w głowach naszych zawodników przed finałem?

- To jest bardzo ciekawy moment. Zależy on od tego, na jakim poziomie my jesteśmy. Obserwowałem wypowiedzi zawodników po meczu z USA i widziałem spokój, którego my nie mieliśmy w 2006 roku, ponieważ my przecieraliśmy szlaki. Po wielu latach braku sukcesu i medalu, bardzo się cieszyliśmy z awansu do finału, i tak jak moi koledzy nieraz przyznają: nie wrócili na finał. Teraz widzę skupienie, pewność siebie i chęć wygrania - powiedział we "Wstajesz i Weekend" na antenie TVN24 Łukasz Żygadło, który wystąpił w przegranym 0:3 finale przeciwko Brazylijczykom na mundialu w 2006 roku.

Oglądaj Wideo: tvn24

Swoją drogą dla Canarinhos będzie to już piąty z rzędu finał mistrzostw świata. - Człowiek nie kalkuluje, to jest finał i każdy wrzuci swoje maksimum na ten mecz. Wierzę w to, że polski oberek wygra z sambą brazylijską. Jest na to wielka szansa - podkreślił siatkarz występujący obecnie w Stoczni Szczecin.

Źródło: EPA/DANIEL DAL ZENNAR Brazylia 2014 i Brazylia 2018 to dwie inne drużyny

Finał w Turynie rozpocznie się o godz. 21.15. Na 17.00 zaplanowano pojedynek o brązowy medal, w którym walczyć będą Amerykanie i Serbowie.

Polska na MŚ w siatkówce Edycja Rok Gospodarz

Zwycięzca

Polska

I 1949 Czechosłowacja ZSRR

5. miejsce

II 1952 ZSRR

ZSRR

7. miejsce

III 1956

Francja

Czechosłowacja

4. miejsce

IV 1960 Brazylia

ZSRR

4. miejsce

V 1962

ZSRR

ZSRR

6. miejsce

VI 1966

Czechosłowacja

Czechosłowacja

6. miejsce

VII 1970

Bułgaria

NRD

5. miejsce

VIII 1974

Meksyk

Polska

1. miejsce

IX 1978

Włochy

ZSRR

8. miejsce

X 1982 Argentyna

ZSRR

6. miejsce

XI 1986 Francja

USA

9. miejsce

XII 1990 Brazylia

Włochy

nie grała

XIII 1994

Grecja

Włochy

nie grała

XIV 1998

Japonia

Włochy

miejsca 17-18

XV 2002 Argentyna Brazylia 11. miejsce XVI 2006 Japonia Brazylia 2. miejsce XVII 2010 Włochy Brazylia miejsca 13-18 XVIII 2014 Polska Polska 1. miejsce