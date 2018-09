Krótkie świętowanie Polaków. "Trener wylał na nas kubeł zimnej wody"





Wiara, wytrwałość, serce i głowa - to one zadecydowały o zwycięstwie Polaków z Amerykanami i awansie do finału mistrzostw świata. - Trener nam powtarzał, że jesteśmy jedyną drużyną w tej imprezie, która może walczyć z Amerykanami. I my w to uwierzyliśmy - mówili po meczu Biało-Czerwoni.

Mimo że Polacy awansowali do półfinału z pierwszego miejsca w grupie, to trudno uznać, by trafili na łatwego rywala. Amerykanie w ostatnich latach ewidentnie im nie leżą. Od 2014 roku bilans Biało-Czerwonych w spotkaniach z tymi rywalami wynosił dwie wygrane i siedem porażek. Oba zwycięstwa z tego okresu zanotowali trzy lata temu.

W sobotę Polacy prowadzili po pierwszym secie, ale dwa kolejne przegrali. Na szczęście, gdy stali pod ścianą, odrobili straty, a w tie-breaku wygrali 15:11. Mamy finał po horrorze. Zagramy o mistrzostwo świata Jesteśmy w finale... czytaj dalej »

Wytrwali

- Zawsze bardzo ciężko nam się grało z drużyną USA i tym bardziej cieszy nas ta wygrana. W trzecim secie zaczęliśmy wracać do gry. Mieliśmy piłkę na 24:24, ale niestety się nie udało. Dało nam to jednak taki impuls na czwartą odsłonę. W tie-breaku zapewniliśmy trochę nerwów kibicom, żeby napięcie nie spadło, a teraz cieszymy się z awansu. Pokonaliśmy rywali wytrwałością. Oni, gdy się rozkręcą, to rozjeżdżają przeciwników jak walec i go mielą. Stawiliśmy im opór i zostawiliśmy po raz kolejny serducho na boisku - stwierdził atakujący reprezentacji Dawid Konarski.

- Zagraliśmy świetne spotkanie. Cieszy mnie to, że - przegrywając 1:2 - potrafiliśmy się podnieść i wrócić do gry. Zasłużyliśmy moim zdaniem na ten finał. Nie wiem, co mogę dodać. To jest naprawdę niesamowite. Teraz chcemy odpocząć, a jutro walczyć o kolejne zwycięstwo. Jesteśmy zespołem, wygrywamy, to najważniejsze - podkreślił nasz środkowy Mateusz Bieniek.

Zawodnicy podkreślali, że kluczowa była wiara do samego końca. - Po meczu dziękowałem wszystkim, którzy w nas wierzyli, bo momentami my sami nawet nie wierzyliśmy. Trener nam powtarzał wraz z biegiem turnieju, że jesteśmy jedyną drużyną w tej imprezie, która może walczyć z Amerykanami. I my w to uwierzyliśmy. Te jego teorie czasem są dziwne, ale zdają egzamin. Turniej się jednak jeszcze dla nas nie skończył - dodał Konarski.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Polski blok był górą

Pokonali choroby

Niedzielny finał z Brazylijczykami będzie powtórką decydującego spotkania poprzedniej edycji czempionatu. Wówczas Polacy zwyciężyli w Katowicach 3:1.

- Po meczu, gdy my ściskaliśmy się we łzach, trener wylał na nas od razu kubeł zimnej wody na nasze głowy i powiedział, że wracamy do hotelu. Jutro walczymy, bo jesteśmy w stanie postawić się Canarinhos. W takim meczu jak ten z USA lepiej być na boisku. Wszyscy zmagamy się z różnymi dolegliwościami i chorobami. Na szczęście banany i żele energetyczne postawiły nas na nogi - zakończył nasz libero Paweł Zatorski.



Polska - USA 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11)



Polska: Artur Szalpuk, Mateusz Bieniek, Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Piotr Nowakowski - Paweł Zatorski (libero) oraz Bartosz Kwolek, Dawid Konarski, Jakub Kochanowski, Damian Schulz, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka.

USA: Aaron Russell, Taylor Sander, Matthew Anderson, Maxwell Holt, David Smith, Micah Christenson, Erik Shoji (libero) oraz Daniel McDonnell.