Siatkarze tonują nastroje. "Jeszcze nic nie wygraliśmy"

Drugi mecz na mistrzostwach świata i drugie zwycięstwo 3:0. Polskim siatkarzom leży gra z reprezentacją Serbii. Po czwartkowej wygranej tonowali jednak nastroje. - Wynik ten sam, co nas bardzo cieszy, ale jeszcze nic nie wygraliśmy - twierdzili.

Polacy i Serbowie zmierzyli się po raz drugi w tej imprezie. Poprzednia ich konfrontacja miała miejsce w niedzielę na koniec drugiej rundy, gdy Biało-Czerwoni wygrali w Warnie także 3:0. Podopieczni Nikoli Grbica byli już wówczas pewni awansu do szóstki i zarzucano im, że nie zależało im na zwycięstwie w tym starciu.

- Tak, dziś też się podłożyli, jutro nam się Włosi podłożą i tak dostaniemy ten złoty medal, bo wszyscy nam się podłożą - żartował środkowy reprezentacji Piotr Nowakowski. - Ten mecz był inny niż nasze pierwsze spotkanie z Serbią. Rywale grali trochę innym składem i trochę lepiej. Wynik ten sam, co nas bardzo cieszy, ale jeszcze nic nie wygraliśmy - zaznaczył. Bezbłędni Polacy. Jedną nogą w półfinale Wymarzony... czytaj dalej »

Pokazali charakter

Jednym z głównych bohaterów spotkania był Mateusz Bieniek, który w pierwszej połowie inauguracyjnej partii wszedł na boisko w miejsce słabiej spisującego się tego dnia Jakuba Kochanowskiego i zaliczył bardzo udany występ. Środkowy zdobył 12 punktów, z czego trzy zdobył za sprawą asów oraz zaliczył 83-procentową skuteczność w ataku.



- Nie będę mówił o sobie. Dla mnie najważniejsze, że wygrywamy 3:0. Pokazaliśmy świetną dyspozycję. Każdy z zawodników, który wchodzi, jest wartością dodatnią dla zespołu i z tego się bardzo cieszę - zaznaczył środkowy.

Zawodników i kibiców może cieszyć przede wszystkim gra Polaków w kluczowych momentach - pod koniec pierwszego i drugiego seta, gdy udało im się odrobić kilka punktów i ostatecznie wygrać w obu partiach do 26.

- Oczywiście, że ważne były charakter i wola walki, ale i umiejętności siatkarskie, bo samymi chęciami to w siatkówce nikt nie wygrał. Na pewno wytrzymaliśmy te pierwsze dwa sety, w których rywale nieźle kopali zagrywką i mieliśmy spore problemy. Myślę, że to ich zdeprymowało w trzeciej partii, bo jak się przegrywa dwie takie odsłony, to to zostaje potem w głowie - stwierdził nasz rozgrywający Fabian Drzyzga.

Źródło: EPA/ALESSANDRO DI MARCO Gra blokiem była kluczowa

Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był Bartosz Kurek. Polski atakujący zdobył 15 punktów. - Zagraliśmy dobre spotkanie. Było duże napięcie. Sety mogły się skończyć w różne strony, bo praktycznie każdy set rozgrywał się na przewagi. Jeszcze nic nie osiągnęliśmy. Jutro przed nami duża robota do wykonania i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Założenie było takie, żeby wygrać to spotkanie i poradziliśmy sobie z tym znakomicie - podkreślił.

Rewanż za Puchar Świata

Na koniec zmagań w grupie J Polacy zagrają z będącą "pod ścianą" drużyną z Italii. Na razie wszystkie ekipy mają szanse na awans do "czwórki", choć w najtrudniejszej obecnie sytuacji są Włosi, którzy mają najgorszy bilans małych punktów. Obrońcom tytułu wygranie seta zapewni awans do półfinału z pierwszego miejsca.

- Będziemy się starać zrobić to, co do nas należy, ale myślę, że trzeba zdawać sobie sprawę, że będzie o ten awans bardzo ciężko i trzeba będzie go wywalczyć - zaznaczył Kurek.

- Musimy pokazać co najmniej taką samą grę, by wyeliminować Włochów z turnieju, co będzie naprawdę bardzo fajnym przeżyciem i odgryzieniem się za Puchar Świata. Ci z nas, którzy brali udział w tym turnieju, bardzo przeżyli tamtą porażkę - zakończył Nowakowski.

Trzecia runda - grupa J miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty małe punkty (ratio)

1. Polska

1

1 0 3-0 3 81-74 (1.094)

2. Serbia 2 1 1 3-3 3 149-134 (1.111)

3. Włochy

1

0 1

0-3 0 53-75 (0.706)

O miejscu decyduje liczba zwycięstw, liczba punktów, wyższy stosunek setów, wyższy stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie