Polacy skomentowali prowokacje Serba. "Trochę pajacował"





Polscy siatkarze dosyć szybko, bo w trzech setach, uporali się z Serbami, ale w meczu nie obyło się bez prowokacji i spięć pod siatką. W ekipie z Bałkanów prym wiódł znany z krewkiego charakteru Uros Kovacević. - Na piwo raczej z nim nie pójdę - stwierdził Fabian Drzyzga.

To była druga konfrontacja Biało-Czerwonych z Serbami w ciągu kilku dni. W niedzielę, na koniec drugiej rundy w Warnie, zawodnicy Vitala Heynena wygrali gładko 3:0. Rywale byli już wówczas jednak pewni awansu do szóstki i nie stawiali zbytnio oporu dobrze spisującym się Polakom, popełniając przy tym sporo błędów i narażając się na oskarżenia o odpuszczenie tego meczu.



Ekipa Nikoli Grbica w środę w Turynie zatarła nieco tamto złe wrażenie, rozgramiając Włochów 3:0. Dzień później drużynie z Bałkanów nie można było odmówić ambicji i woli walki w starciu z Polakami. Najbardziej starał się Kovacević, który popisywał się skutecznymi przepchnięciami i obijaniem rąk przeciwników. Kilka razy robił to niezgodnie z przepisami, o czym mówili Biało-Czerwoni. Dlatego często iskrzyło pod siatką.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Niesiona czy nie? Polacy mieli pretensje

- Szanuję arbitra, który prowadził dzisiejsze spotkanie, bo można z nim zawsze porozmawiać, choć miał chyba delikatną nierównowagę w decyzjach. U nas zawsze piłki były niesione, a u Serbów nie. O te decyzje mogliśmy mieć delikatne pretensje, ale zostawmy to - stwierdził po spotkaniu nasz rozgrywający Fabian Drzyzga.

- Jak decyduje się gwizdać jedną piłkę, to powinien gwizdać i nam, i im. Szalupie (Arturowi Szalpukowi - przyp. red.) raz zagwizdał, potem Kovacević dwie takie same zagrał i nie gwizdnął. Stąd potem były niepotrzebne nerwy - dodał środkowy Mateusz Bieniek. Siatkarze tonują nastroje. "Jeszcze nic nie wygraliśmy" Drugi mecz na... czytaj dalej »

"Dostał za swoje"

Najwięcej było ich w trzeciej partii. Po skutecznym ataku Michała Kubiaka Polacy zdobyli ósmy punkt. Pozycja do ataku była trudna, ale naszemu kapitanowi się udało. Upadł na plecy i po chwili z radości zaczął głośno wykrzykiwać. Mimo że Kovacević znajdował się niemal na końcowej linii boiska, ruszył w kierunku siatki. Doszło do wymiany spojrzeń. Efekt? Brazylijski arbiter Paulo Turci pokazał czerwoną kartkę Kubiakowi i Kovaceviciowi, co oznaczało stratę punktu przez obie drużyny. Zamiast 8:6, zrobiło się 9:7.

- Trochę pajacował. Gdy pajacuje, ale gra naprawdę fajnie i wygrywa, to ok. Ale jak pajacuje i przegrywa, to... Nie chcę używać brzydkich słów, ale mi się to nie podoba. Dostał za swoje, może następnym razem będzie pokorniejszy - ocenił zachowanie Serba środkowy Piotr Nowakowski.

- Lubię Serbów, bo są do nas podobni z charakteru. Jeden mniej, drugi więcej, ale mają podobne jaja. Dogadujemy się poza boiskiem. To, co było na boisku, zostaje na nim. To nie jest tak, że teraz wracamy do hotelu i jeśli których z nas będzie siedział obok Urosa Kovacevica, to napluje mu do makaronu. To jest sport, są emocje. Na piwo może z nim nie pójdę, ale piątkę mogę mu przybić - podsumował Drzyzga.

Źródło: EPA/ALESSANDRO DI MARCO Kovacević blokowany przez Polaków

Mecz zakończył się wygraną Polaków 3:0. W piątek obrońcy tytułu zmierzą się na koniec rywalizacji w trzeciej rundzie z Włochami. Biało-Czerwonym wystarczy wygranie seta, by awansować do półfinału z pierwszego miejsca w grupie J.

Trzecia runda - grupa J miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty małe punkty (ratio)

1. Polska

1

1 0 3-0 3 81-74 (1.094)

2. Serbia 2 1 1 3-3 3 149-134 (1.111)

3. Włochy

1

0 1

0-3 0 53-75 (0.706)

O miejscu decyduje liczba zwycięstw, liczba punktów, wyższy stosunek setów, wyższy stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie