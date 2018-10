Nie chcą więcej meczu o brąz. "Bardziej będę pamiętał porażkę z Polską"





»

Mistrzostwa świata przeładowane meczami, a ten o trzecie miejsce zupełnie niepotrzebny. Amerykanie, brązowi medaliści siatkarskiego mundialu, chcą zmiany kształtu rozgrywek. - Żaden sportowiec nie powinien grać cztery dni z rzędu - podkreślił selekcjoner USA John Speraw.

O ile do poziomu sportowego zakończonego w niedzielę turnieju nie można się przyczepić, o tyle do organizacji już tak, i to bardzo. Organizatorzy niemal co chwilę zaliczali jakąś wpadkę. Złoto bez Mazurka Dąbrowskiego. Polacy nie doczekali się hymnu Pogrom Brazylii i... czytaj dalej »

W mistrzostwach jak w igrzyskach

A to okazywało się, że inne zasady obowiązywały w Bułgarii, a inne we Włoszech. A to wątpliwości budziła kwestia dotyczącalosowania III fazy turnieju (zdaniem wielu obserwatorów ustalona pod kątem współgospodarzy, Włochów), a to formuły. Bo żeby decydujące cztery ostatnie mecze grać cztery dni z rzędu? Taka przypadłość spotkała zarówno Polaków, jak i Amerykanów. Gdy już turniej się zakończył, opiekun tych drugich wylewał swoje żale.

- Żaden sportowiec nie powinien grać cztery dni z rzędu. Uważam osobiście, że nie powinien nawet rywalizować przez trzy kolejne dni. To sprawiło, że musiałem podejmować bardzo trudne decyzje wpływające na nasze losy. Musiałem w jednym ze spotkań grać rezerwowymi, bo gdybym wystawił do każdego z tych meczów podstawowych graczy, to ktoś prędzej czy później doznałby kontuzji, a ja wyszedłbym na idiotę. Zwłaszcza w fazie finałowej powinno grać się maksymalnie dwa spotkania z rzędu. Dlaczego jakoś w turnieju olimpijskim można się tego trzymać, a w mistrzostwach świata nie? - złościł się Speraw.

Nie jest on także zwolennikiem obowiązującej w ostatnich latach formuły mistrzostw świata z trzema rundami grupowymi. - Lepszy byłby wariant z 1/8 finału i ćwierćfinałami. Ludzie chcą oglądać walkę w tych rundach i system pucharowy - zaznaczył selekcjoner brązowych medalistów.

Mecze o brąz bez sensu?

Jego zdaniem mecze o trzecie miejsce nie są dobrym pomysłem. Powołuje się przy tym na inne dyscypliny.

- W wielu w ogóle nie rozgrywa się takich spotkań. Bo gdy przegrywasz półfinał, to tracisz szansę na triumf. Bardzo trudno potem wyjść na kolejny mecz. Ja bardziej niż wywalczenie brązowego medalu będę pamiętał naszą porażkę z Polską w półfinale - zaznaczył po pokonaniu Serbów 3:0.

Źródło: EPA/ALESSANDRO DI MARCO Amerykanie trzecią drużyną świata