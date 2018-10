Mariusz Wlazły mówi o sile Polaków. "Wymiana pokoleniowa nastąpiła bardzo łagodnie"





»

- Wymiana pokoleniowa wyszła bardzo łagodnie. Cieszmy się, że stworzyła się fajna grupa i będziemy mogli oglądać ją przez jakiś czas, bo nie ma tam takich starych zawodników jak cztery lata temu - ocenił żartobliwie Mariusz Wlazły, były reprezentant Polski siatkarzy.

Cztery lata temu Wlazły sam zdobył z Polakami złoto. Niedługo potem zakończył karierę i teraz już sprzed telewizora śledził popisy swoich kolegów na bułgarskich i włoskich boiskach. - Nie potrafię opisać emocje, jakie były we mnie wczoraj dzisiaj i na pewno jeszcze będą - rozpoczął.

Uznanie dla Kurka

Złoto bez Mazurka Dąbrowskiego. Polacy nie doczekali się hymnu Pogrom Brazylii i... czytaj dalej » - Droga na szczyt jest bardzo kręta, wyboista i stroma. Jak się go osiągnie jest wielka duma i szczęście. Utrzymać się na tym szczycie, to druga bardzo ciężka sprawa. Wygrać ze wszystkimi i obronić tytuł na mistrzostwach świata to rzadko spotykana sytuacja. Ogromny szacunek dla tej grupy, bo zrobili coś niesamowitego - tłumaczył.

W 2014 roku, zaraz po wygranej z Brazylijczykami, Wlazły odebrał nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika turnieju (MVP). Teraz tytuł ten trafił w ręce Bartosza Kurka. Siatkarza, którego na imprezie w Polsce zabrakło.

- Wielkie uznanie dla Bartka, że wytrzymał ten turniej pod względem mentalnym i oczywiście fizycznym - mówił były reprezentant.

Wymiana pokoleń

- Cała zespół wspierał się wzajemnie. To jest najważniejsze. Rozwiązywali na swoją korzyć trudne problemy i to było kluczem do zwycięstwa. Cieszmy się, że stworzyła się fajna grupa i będziemy mogli oglądać ją przez jakiś czas, bo nie ma tam takich starych zawodników jak cztery lata temu. Wymiana pokoleniowa wyszła bardzo łagodnie. Nasze zakończone kariery nie poszły na marne - ocenił żartobliwie.