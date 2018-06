Siatkarze sprowadzeni na ziemię. Pierwsza porażka w Lidze Narodów





Foto: PAP/Grzegorz Michałowski | Video: PAP/Grzegorz Michałowski Biało-Czerwoni znaleźli pogromców

Pierwsza porażka polskich siatkarzy w Lidze Narodów. W ostatnim dniu turnieju w Łodzi przegrali z Niemcami 1:3.

Drużyna Vitala Heynena kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. W Łodzi rozprawiła się bez straty seta z Francją i Chinami. W poprzednim turnieju ograła Koreę Południową, Rosję oraz Kanadę.



Jednak w niedzielę Biało-Czerwonych zatrzymali Niemcy, wicemistrzowie Europy i byli podopieczni belgijskiego selekcjonera. Heynen przez cztery lata trenował Niemców, sięgając z nimi po brązowy medal mistrzostw świata w 2014 roku.

Nie wykorzystali szansy

Trener Polaków postawi piwo kibicom. Ale najpierw stawia warunek Trener... czytaj dalej » Pierwszy set, przegrany do 18, był w wykonaniu Polaków najsłabszy w tej edycji Ligi Narodów. Goście, choć bez swojej strzelby w ataku Georga Grozera, prowadzili również od pierwszych piłek drugiej partii. Biało-Czerwoni nie potrafili złapać rytmu, nie pomagały również zmiany w składzie.



Gospodarze zareagowali dopiero w trzecim secie. Przejęli inicjatywę, grali szybciej i skuteczniej w bloku. Ostatecznie zwyciężyli pewnie do 21. Od tego momentu gra się wyrównała. Drużyny grały do samego końca punkt za punkt. Gospodarze mieli nawet piłkę setową, ale jej nie wykorzystali. Rywale za to zablokowali Bartosza Kwolka, potem szczęśliwie zaserwował Lukas Kampa i wygrali za trzy punkty.



Teraz Biało-Czerwonych czekają turnieje na innych kontynentach. W kolejny weekend zagrają w Osace (z gospodarzami Japonią, Bułgarią i Włochami), a później w USA i Australii.

Nowe rozgrywki

W Lidze Nardów, która zastąpiła rozgrywki Ligi Światowej, bierze udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem. Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli.

Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę uzupełni Francja jako gospodarz.

Polscy siatkarze polecą teraz do Japonii



Polska – Niemcy 1:3 (18:25, 21:25, 25:21, 25:27)



Polska: Grzegorz Łomacz, Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Michał Kubiak, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek – Michał Żurek (libero) oraz Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga, Artur Szalpuk, Paweł Zatorski, Bartosz Kurek, Bartosz Kwolek, Jakub Kochanowski, Dawid Konarski.

Niemcy: Lukas Kampa, Simon Hirsch, Christian Fromm, Tobias Krick, Moritz Reichert, Marcus Boehme - Julian Zenger (libero) - Ruben Schott, David Sossenheimer, Jan Zimmermann.