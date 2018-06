Rotacje nie przeszkadzają siatkarzom. Trudny rywal na łopatkach





Foto: PAP/Marek Kliński | Video: PAP/Marek Kliński Polscy siatkarze idą jak burza w Lidze Narodów

Polscy siatkarze wciąż są niepokonani w Lidze Narodów. W pierwszym meczu turnieju w Łodzi rozbili renomowaną ekipę Francji 3:0. To czwarte zwycięstwo Biało-Czerwonych w rozgrywkach.

Selekcjoner Vital Haynen - tak jak zapowiadał - rotuje składem. Na łódzki turniej wymienił pięciu graczy. Do zespołu dołączyli Mateusz Bieniek, Bartosz Kwolek, Maciej Muzaj, Michał Żurek oraz przede wszystkim Bartosz Kurek. Przyjmujący przekwalifikowany na atakującego był niewiadomą. Dopiero przeciwko Francji pokazał się nowemu trenerowi. Przez kontuzję stopy stracił część sezonu w klubie.



Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo. Świetni siatkarze Fantastyczny... czytaj dalej » Polska drużyna od początku przejęła inicjatywę. Często punktował Kubiak, dobrze spisywali się też Kurek i Bieniek. Szczelny był blok Biało-Czerwonych. Gospodarze grając widowiskowo zwyciężyli w pierwszym secie do 19. W ataku mieli aż 72-procentową skuteczność.

Niesamowita seria

W drugiej partii to rywale odskoczyli na kilka punktów. Podopiecznym Heynena wyraźnie nie układała się gra, do tego nie mogli zatrzymać liderów Trójkolorowych Stephena Boyera i Kevina Tillie. Ale nie zagotowali się. Przejęli w końcu inicjatywę, odrobili stratę i ostatecznie zwyciężyli, zdobywając w decydujących momentach aż dziewięć punktów z rzędu. Goście byli wściekli i ostatnią piłkę zepsuli serwisem.



Do końca Polacy kontrolowali mecz, odnosząc już czwarte zwycięstwo z rzędu. Biało-Czerwoni są liderem Ligi Narodów. Francuzi bez największej gwiazdy Earvina N’Gapetha, rozgrywającego Benjamina Toniuttiego oraz libero Jenii Grebennikova ponieśli pierwszą porażkę. Trójkolorowi na rotację mogą sobie pozwolić, bo jako gospodarz mają zapewniony udział w turnieju finałowym (odbędzie się w dniach 4-8 lipca na stadionie piłkarskim w Lille). W nim wystąpi jeszcze pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej.



W piątek najwięcej punktów zdobył Jakub Kochanowski - 11. Następny był Kubiak, który zanotował 10 pkt., a Kurek i Bieniek mili ich po 9.



Kolejnymi rywalami Polaków będą Chińczycy (w sobotę o godzinie 16) oraz Niemcy (w niedzielę, 16.00).

Bartosz Kurek wrócił do kadry

Polska - Francja 3:0 (25:19, 25:20, 25:22)

Polska: Grzegorz Łomacz, Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Artur Szalpuk, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski – Paweł Zatorski (libero) oraz Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Aleksander Śliwka.

Francja: Antoine Brizard, Kevin Tillie, Julien Lyneel, Kevin Le Roux, Stephen Boyer, Nicolas Le Goff – Jeremie Mouiel (libero) – oraz Jean Patry, Raphael Corre, Thibault Rossard.