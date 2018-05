Kapitalny mecz siatkarzy. Rozbili Rosję





Foto: PAP/Jacek Bednarczyk | Video: PAP Polacy pokonali w Krakowie Rosję

Drugi mecz i drugie zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Po wygranej z Koreą Południową, w sobotę podopiecznych Vitala Heynena czekał o wiele trudniejszy sprawdzian, starcie z mistrzami Europy - Rosjanami. Zaliczyli go celująco, nie stracili nawet seta.

Liga Narodów to w siatkarskim kalendarzu nowość. Po 28 latach zastąpiła Ligę Światową. Ma wyższą rangę niż poprzedniczka. Dla nowego selekcjonera Polaków jest okazją na przegląd kadr i zbudowanie formy przed imprezą sezonu, czyli wrześniowymi mistrzostwami świata.

Początek Biało-Czerwoni mają imponujący. O ile ich zwycięstwo bez straty seta z Koreą Południową niespodzianką nie było, o tyle pokonanie Rosjan, trzeba traktować jako sensację, mimo że w kadrze Sbornej jest tylko czterech zawodników, którzy rok temu świętowali mistrzostwo Europy.

Wojna nerwów

Z kadry wyleciał z hukiem. Bierze Jastrzębskiego Ferdinando De... czytaj dalej » Polacy nie robili sobie nic z tego, że odwiedziła ich najlepsza drużyna Starego Kontynentu. Nie mieli słabych stron. Przyciśnięci przez Rosjan potrafili odpowiedzieć. Punkty zdobywali seriami. Popisowa była w ich wykonaniu pierwsza partia, gdy dali ugrać rywalowi ich tylko piętnaście.

W drugiej zaczęli świetnie i szybko odskoczyli. Potem dali się dogonić, a nawet przegrywali (16:17). W końcówce podnieśli się dzięki atakom Michała Kubiaka i świetnej zagrywce Damiana Schulza. W decydującym momencie sprawy w swoje ręce wziął Piotr Nowakowski, zatrzymując Rosjan blokiem.

W trzecim secie emocji też nie brakowało do samego końca. Dobrze punktował Artur Szalpuk, wciąż skutecznie atakował Kubiak. Polacy kilka razy budowali przewagę, by za chwilę znów czuć na plecach oddech goniącej ich Sbornej. Ulgę przyniósł blok Łukasza Kaczmarka. To była ostatnia akcja spotkania.

Źródło: PAP/Jacek Bednarczyk Biało-Czerwoni znów skuteczni na bloku

Szesnaście drużyn

Na koniec pierwszego w tym roku turnieju Ligi Narodów naszych zawodników czeka niedzielny pojedynek z Kanadą. Zespół ten prowadzi były szkoleniowiec Biało-Czerwonych Stephane Antiga.

W Lidze Narodów bierze udział szesnaście ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę uzupełni Francja jako gospodarz.

WYNIK:

Polska - Rosja 3:0 (25:15, 25:23, 25:23)