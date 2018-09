Znamy rywali w drugiej rundzie mistrzostw. Polacy liderem na starcie





Nie ma mocnych na polskich siatkarzy. Przez pierwszą część mistrzostw świata przeszli suchą stopą, teraz czekają ich jeszcze przynajmniej trzy mecze. Rywali już znają. Są wymagający.

Biało-Czerwoni zakończyli pierwszą część imprezy zwycięstwem 3:1 ze współgospodarzami - Bułgarami. Była to ich piąta wygrana w piątym meczu. W żadnym nie stracili dwóch setów, co oznacza, że uzyskali komplet piętnastu punktów. Takiej sztuki nie dokonała w turnieju żadna inna reprezentacja. Oprócz Polaków z kompletem punktów zakończyli pierwszą fazę mistrzostw Włosi. Amerykanie również nie ponieśli porażki, ale dwa mecze kończyli tie-breakami.

Utrzymanie się na fotelu lidera Biało-Czerwonym daje przywilej pozostania w Warnie, gdzie przebywają od początku turnieju.

MŚ - tabela Grupy D miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. POLSKA 5 5 0 15-3 15 2. Iran 5 4 1 12-7 11 3. Bułgaria 5 3 2 11-6 9 4. Finlandia 5 2 3 9-12 6 5. Kuba 5 1 4 6-13 3 6. Portoryko 5 0 6 3-15 1

Każdy z nich już przegrywał

W drugiej fazie rywalizacja znów toczyć się będzie w czterech grupach, tym razem czterozespołowych. Na polski zespół czekają: Argentyńczycy (4. miejsce w swojej grupie), mistrzowie Europy z 2015 roku Francuzi (3. miejsce) oraz brązowi medaliści ME Serbowie (2. miejsce).

We Florencji drużyna z Ameryki Południowej przegrała z Japonią 2:3, ale po dwóch wygranych setach była już pewna sukcesu.

Źródło: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Argentyna świętuje awans

Inni rywale Polaków w drugiej rundzie mundialu odnieśli we wtorek zwycięstwa. W Ruse Trójkolorowi wygrali z prowadzoną przez byłego szkoleniowca Polaków Stephane'a Antigę Kanadą 3:1.

Źródło: EPA/ROBERT GHEMENT Francuzi czekają na Polskę

Z kolei Serbia pokonała w Bari Rosję 3:2.

Źródło: EPA/ANNAMARIA LOCONSOLE Młodzi Serbowie

Dwa dni przerwy

Mecze drugiej rundy rozgrywane będą w dniach 21-23 września. Do trzeciej awansują zwycięzcy grup oraz dwie ekipy z najlepszym bilansem. Co ważne, na tym etapie liczyć się będą wyniki zanotowane w pierwszej fazie zmagań - punkty i zwycięstwa, a to stawia Polaków w uprzywilejowanej pozycji.

Walka w grupach (dwie po trzy ekipy) czeka reprezentacje też w trzeciej fazie mistrzostw. Zwycięzcy zmierzą się w półfinałach. Potem do rozegrania zostanie już tylko mecz o trzecie miejsce i wielki finał w Turynie.

Druga runda - Grupa H miejsce drużyna mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. POLSKA 5 5 0 15-3 15 2. Serbia 5 4 1 14-7 12 3. Francja 5 3 2 13-7 11 4. Argentyna 5 2 3 10-11 6



Pozostałe grupy drugiej fazy MŚ (z zaliczeniem dotychczasowych punktów):

grupa E (Mediolan): Włochy (15 pkt.), Holandia (11), Rosja 10), Finlandia (6)

grupa F (Bolonia): Brazylia (11), Belgia (10), Słowenia (9), Australia (7)

grupa G (Sofia): USA (13), Iran (11), Bułgaria (9), Kanada (9)