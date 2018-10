Akcje, które dały nam mistrzostwo. Można oglądać w nieskończoność

Foto: APTN Video: tvn24

Heynen: nie wiedziałem, jak niesamowicie silna jest drużyna

1.10 | - W piątek wieczorem, kiedy rozbiliśmy Włochów w pierwszym secie, wszystko stało się jasne. Napisałem do moich córek: "łapcie pierwszy samolot do Turynu, bo zapiszemy się w historii". Nie mogły przylecieć w sobotę, ale udało się w niedzielę. Miałem rację - to, co chłopaki zrobili jest niesamowite. Zawsze wiedziałem, że to silna drużyna, ale do piątku nie wiedziałem, jak niesamowicie silna. W dniu, kiedy zacząłem pracę z Polską, obiecałem prezesowi Jackowi Kasprzykowi złoty medal. Oto on - powiedział Vital Heynen, zawieszając krążek szefowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

»