Łódź ma finał po 32 latach





Foto: PAP/Darek Delmanowicz | Video: PAP Łódź się doczekała

Trwający w nieskończoność czwarty set, później tie-break i radość siatkarek ŁKS - mają finał mistrzostw Polski. Łódź czekała na to od 1986 roku.

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź pokonały na wyjeździe Developres SkyRes Rzeszów 3:2 i wygrały półfinałową rywalizację 2-1. W finale spotkają się z broniącym tytułu Chemikiem Police.



Pierwszy set był wymianą ognia, skuteczniej atakowały łodzianki. Gospodynie podniosły się w drugim secie, który wygrały różnicą siedmiu punktów. Także kolejny należał do nich i to wyraźnie. Pozwoliły rywalkom na zdobycie zaledwie 11 punktów. Deklasacja. Prowadziły 2:1 w setach, miały wręcz wygrany mecz.

Źródło: PAP/Darek Delmanowicz Atakuje Izabela Kowalińska z ŁKS Commercecon Łódź

40 minut

Od tego momentu wszystko się odwróciło. Wyjątkowy przebieg miała trwająca 40 minut czwarta partia. Łodzianki dopiero w ostatnich minutach tej części meczu odrobiły stratę i potrafiły przechylić rywalizację na swoją korzyść. Piąty, rozstrzygający o awansie do finału tie-break należał również do ŁKS.



Szczęśliwe zwyciężczynie nie kryły łez. Rundę zasadniczą rozgrywek ekstraklasy zakończyły na trzecim miejscu. Miały trzy punkty straty do drugiego w tabeli Developresu. Rzeszowianki w poniedziałek też płakały, rzecz jasna z innego powodu.

Źródło: PAP/Darek Delmanowicz Smutek siatkarek Developresu SkyRes Rzeszów

ŁKS w swojej historii zdobył sześć medali w rozgrywkach krajowych. Po raz ostatni zdarzyło się to w 1989 roku. Łodzianki zajęły wtedy trzecie miejsce w ekstraklasie. 32 lata temu ostatni raz grały w finale.

Developres SkyRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź

2:3 (27:29, 25:17, 25:11, 26:28, 13:15)



Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2-1 dla ŁKS



Developres SkyRes Rzeszów: Helene Rousseaux, Katarzyna Żabińska, Anna Kaczmar, Monika Ptak, Jelena Blagojevic, Adela Helic - Agata Sawicka (libero) - Agnieszka Rabka, Julia Andruszko, Pola Nowakowska, Klaudia Kaczorowska



ŁKS Commercecon Łódź: Ewa Kwiatkowska, Deja McClendon, Katarzyna Sielicka, Izabela Kowalińska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Athina Papafotiou - Krystyna Strasz (libero) - Izabella Szyjka, Agata Wawrzyńczyk, Dominika Mras, Julita Rafałko