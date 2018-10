Kurek: irytuje, że ten sukces zamiast łączyć nas Polaków, to w pewnym stopniu dzieli





»

- Największe wynagrodzenie dla mnie, to fakt, w jakich nastrojach się rozstaliśmy. Żal, że to wszystko się kończy, że musimy się rozjechać - powiedział Bartosz Kurek. Siatkarski mistrz świata i najlepszy zawodnik turnieju wrócił do Szczecina, by przygotowywać się do nowego sezonu ligowego.

Czasu na odpoczynek polscy siatkarze nie mieli za dużo. W poniedziałek wieczorem, po uroczystym powitaniu na lotnisku, mistrzowie świata wzięli udział w uroczystej konferencji prasowej i spotkali się z premierem Mateuszem Morawieckim. We wtorek z samego rana odwiedzili Pałac Prezydencki i Andrzeja Dudę. Najbardziej rozchwytywani byli oczywiście kapitan Michał Kubiak i MVP turnieju Bartosz Kurek.

Ten drugi już w czwartek wziął udział w konferencji prasowej Stoczni Szczecin, z którą kilka miesięcy temu podpisał kontrakt. Był na niej również asystent selekcjonera Polaków Vitala Heynena, Michał Mieszko Gogol, obecnie szkoleniowiec klubu ze Szczecina.

Oczywiście nie zabrakło tematów związanych z mistrzostwami. Ordery dla mistrzów. Prezydent odznaczył siatkarzy W niedzielę złote... czytaj dalej »

"Najlepsza droga"

- Największe wynagrodzenie dla mnie, to fakt, w jakich nastrojach się rozstaliśmy. To, jakie słowa padały od kolegów. Żal, że to wszystko się kończy, że musimy się rozjechać. Nie tyle żal, że wynik był fantastyczny - bo to oczywiste - ale to jaką atmosferę sobie wytworzyliśmy, jak przyjemnie było być w tej grupie, to jest największe wynagrodzenie dla mnie, za tą ciężką pracę, którą wykonaliśmy, za ten poświęcony czas - stwierdził Kurek.

Został też zapytany o to, czy nie boli go, że piłka siatkowa jest mniej doceniana i mniej dofinansowywana niż piłka nożna.

- Ze strony zawodników, troszeczkę nas irytuje, że ten sukces zamiast łączyć nas Polaków, to w pewnym stopniu dzieli. My czujemy się docenieni, znamy swoją wartość, cieszymy się ze swoich sukcesów, z sukcesów reprezentantów Polski w jakichkolwiek dyscyplinach, czy to piłka nożna czy koszykówka i bądźmy w tym razem, wspierajmy się i to jest najlepsza droga - podkreślił siatkarz.

Od władz klubowych otrzymał na pamiątkę m.in. złoty...kurek.

Źródło: tvn24 Kutek pokazał medal i prezent

Intensywny grafik

W sobotę Kurek pojawi się w podpoznańskim Zalasewie, gdzie rozgrywany będzie 14. Memoriał Arkadiusza Gołasia z udziałem czterech zespołów ekstraklasy.

- Odpocząłem tyle, ile mogłem i jeszcze chwilę będę odpoczywał, ale zaraz trzeba zabierać się do pracy. Przed nami ciężki sezon, więc nie ma co spoczywać na laurach, tylko robić swoje teraz już dla innej, ale mam nadzieję dobrej ekipy - stwierdził 30-latek.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kurek o przygotowaniach do ligowego sezonu