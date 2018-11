Mistrzowie świata docenieni. Prestiżowe wyróżnienia dla Kurka i Heynena





Bartosz Kurek został uznany najlepszym siatkarzem Europy w 2018 roku, zaś Vital Heynen triumfował wśród trenerów. Obaj byli architektami złotego medalu polskich siatkarzy na mistrzostwach świata.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w piątek na gali Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) w Budapeszcie. Wcześniej w stolicy Węgier rozlosowano grupy Ligi Mistrzów siatkarzy i siatkarek.

Prestiżowe wyróżnienie dla Kurka żadną niespodzianką nie jest. Od początku był głównym faworytem. Na wrześniowym mundialu atakujący reprezentacji Polski był najskuteczniejszym graczem turnieju (171 punktów). Otrzymał również tytuł MVP, prowadząc zespół do drugiego z rzędu złotego medalu. W finale Biało-Czerwoni rozbili Brazylijczyków 3:0.



The Polish machine Bartosz KUREK, the MVP and best scorer (171 points), and the absolute star of the #VolleyballWCHs is our MALE VOLLEYBALL PLAYER OF THE YEAR. #VolleyGala@PolskaSiatkowkapic.twitter.com/0kZ6OArCZY — EuroVolley (@CEVEuroVolley) 2 listopada 2018





Trzecia nagroda dla Polaków

Sukcesu nie byłoby bez Heynena. Belgijski szkoleniowiec w kilka miesięcy wyrwał z przeciętności drużynę, która znów okazała się najlepsza na świecie, choć celem minimum Polskiego Związku Piłki Siatkowej był awans do czołowej szóstki imprezy.



With Poland’s success at the #VolleyballWCHs, recording back-to-back Champion titles Vital HEYNEN who led the Poles into battle is receiving the award for MEN’S TEAM COACH OF THE YEAR. #VolleyGala@PolskaSiatkowka@vfbvolleyball@Volley_Belgiumpic.twitter.com/VklSNShz3A — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) 2 listopada 2018





30-letni Kurek, zawodnik Stoczni Szczecin, dołączył do Małgorzaty Glinki-Mogentale i Doroty Świeniewicz, które poprzednio otrzymywały tytuł najlepszej siatkarki na Starym Kontynencie (odpowiednio w 2003 i 2005).



W tym roku triumfowała Serbka Tijana Bosković, również mistrzyni świata.