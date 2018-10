Ciemność, trzy godziny czekania i odwołany mecz. "Doszło do spalenia szynoprzewodu"





Znane są już okoliczności wpadki podczas otwarcia siatkarskiego sezonu ekstraklasy w Szczecinie. - Doszło do spalenia szynoprzewodu, czyli kabla, którym poprowadzone są instalacje elektryczne w hali - tłumaczy w rozmowie z TVN24 zarządca obiektu Norbert Rokita.

Inauguracyjne spotkanie Stoczni z Treflem Gdańsk przerwano na początku pierwszego seta. W hali wysiadło całkowicie oświetlenie. Nikt nie wiedział początkowo, z jakiego powodu. Po trzech godzinach prób udało się przywrócić tylko jego część. Mecz przełożono. Kibice wrócili do domów.

Partnerka Bartosza Kurka: zawsze był dla mnie bohaterem - Zawsze był dla... czytaj dalej » O przyczynach awarii mówił na antenie TVN24 zarządca Netto Areny. Jak tłumaczył, nie było możliwości, aby rozwiązać problem od ręki.

- Spalenie tego, nazwijmy to umownie - bezpiecznika, zostało spowodowane spaleniem szynoprzewodu, czyli kabla, którym poprowadzone są instalacje elektryczne na hali. Od razu nie można tego wymienić. Abstrahując od tego, że to włoski produkt, w kraju jest jeden dystrybutor i nie trzyma takich elementów jako zapasowe, to są one różnej wielkości - tłumaczył Rokita.

W tej chwili w hali trwają naprawy. Środowe spotkanie ligowe Stoczni ma odbyć się już zgodnie z planem.

Rekompensata dla kibiców

W najbliższych dniach ustalony zostanie termin meczu z Treflem. W niedzielę chciało go obejrzeć pięć tysięcy kibiców. Władze szczecińskiego klubu pracują nad planem zrekompensowania fanom gości sytuacji, do której doszło.

- Została podjęta decyzja, że kibice z Gdańska będą mieli sfinansowany przyjazd na kolejny mecz, jeśli będziemy już wiedzieli, kiedy do niego dojdzie - powiedział TVN24 Krzysztof Śmigiel, dyrektor generalny Stoczni.

Wielkie ambicje

W Szczecinie zanotowali organizacyjny falstart, ale drużyna ma bić się o medale, najlepiej złoty. Przed sezonem Stocznia (poprzednio Espadon) pozyskała m.in. Bartosza Kurka, tegorocznego mistrza świata oraz znakomitego bułgarskiego przyjmującego Mateja Kazijskiego, a także rozgrywającego Łukasza Żygadłę, wicemistrza globu z 2006 roku.