Ruszył Rajd Dakar. Sonik i Przygoński w czołówce na pierwszym etapie





Foto: EPA/ERNESTO ARIAS | Video: PAP/EPA Rafał Sonik wygrał Rajd Dakar w 2015 roku

Rafał Sonik był piąty w kategorii quadów, a Jakub Przygoński dziewiąty wśród kierowców samochodów na pierwszym etapie 40. Rajdu Dakar. Uczestnicy rywalizacji mieli do pokonania 272 km ze stolicy Peru - Limy do Pisco, z czego odcinek specjalny wynosił 31 km.

Sonik, zwycięzca Dakaru 2015 i czwarty w ubiegłorocznej edycji, stracił cztery minuty do pierwszego na mecie Chilijczyka Ignacio Casale. Lewandowski marzy o Dakarze. "Lubię adrenalinę" Po zakończeniu... czytaj dalej »

Przygoński, który startuje razem z belgijskim pilotem Tomem Colsoulem, był wolniejszy o niespełna dwie minuty od najszybszego Katarczyka Nassera Al-Attiyaha.

Oczy na Loeba

Z dużym zainteresowaniem czekano na start w tej kategorii Francuza Sebastiena Loeba. Dziewięciokrotny mistrz świata w rajdach samochodowych, drugi w ubiegłorocznym Dakarze, uzyskał w sobotę na peruwiańskich wydmach dopiero 29. wynik, tracąc do Al-Attiyaha ponad pięć i pół minuty.



- Na szczęście to tylko 31 kilometrów. Przejechałem je bez hamulców. Zero hamulców - powiedział Loeb i przyznał, że nie wie, jakie było źródło awarii układu hamulcowego.



Z motocyklistów najszybciej pojechał ubiegłoroczny triumfator Brytyjczyk Sam Sunderland. Najlepszy z czterech Polaków - Paweł Stasiaczek - zajął 52. miejsce.

10 Polaków na starcie

W najbardziej wymagającej imprezie w świecie motosportu wystartowało ponad pół tysiąca uczestników, w tym 10 Polaków. Czeka ich blisko dziewięć tysięcy kilometrów jazdy po peruwiańskich piaskach, boliwijskich płaskowyżach i w argentyńskim upale.



Prawdziwe ściganie zacznie się w niedzielę na piaszczystej pętli ze startem i metą w Pisco (278 km, OS 267 km). Po dwóch tygodniach morderczych zmagań rajd zakończy się w Cordobie. Statystyki pokazują, że imprezę kończy około połowa uczestników.



Wyniki 1. etapu, Lima - Pisco (272 km, OS 31 km):



motocykle

1. Sam Sunderland (Wielka Brytania, KTM) 20.56

2. Adrien van Beveren (Francja, Yamaha) 32 s

3. Pablo Quintanilla (Chile, Husqvarna) 55

...

52. Paweł Stasiaczek (Polska, KTM) 8.51

68. Maciej Berdysz (Polska, KTM) 11.31

71. Maciej Giemza (Polska, KTM) 13.05

97. Jakub Piątek (Polska, KTM) 25.29



samochody

1. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar/Francja, Toyota) 21.51

2. Bernhard ten Brinke, Michel Perin (Holandia/Francja, Toyota) 25 s

3. Nicolas Fuchs, Fernando Adrian Mussano (Peru/Argentyna, Borgward) 34

...

9. Jakub Przygoński, Tom Colsoul (Polska/Belgia, Mini All4 Racing) 1.45



quady

1. Ignacio Casale (Chile, Yamaha) 27.32

2. Siergiej Karjakin (Rosja, Yamaha) 1.00

3. Pablo Copetti (Argentyna, Yamaha) 2.59

...

5. Rafał Sonik (Polska, Yamaha) 4.01

33. Kamil Wiśniewski (Polska, Can Am) 22.38